편의점 캐릭터가 화장품으로…CU, 페리페라와 첫 IP 협업

CU가 색조 메이크업 브랜드 페리페라와 손잡고 자체 지식재산권(IP)을 활용한 뷰티 상품을 처음 선보인다.

CU는 자사 캐릭터 ‘CU프렌즈’를 적용한 페리페라 뷰티 상품 10종을 다음 달 1일 출시한다고 28일 밝혔다. 편의점이 자체 IP를 뷰티 브랜드에 제공해 상품화하는 것은 업계 최초다.

이번 협업에서 CU는 CI·BI와 캐릭터 등 IP를 제공하고 페리페라가 상품 기획과 출시를 맡았다. 제품은 올리브영과 클럽클리오몰을 비롯해 에이블리, 지그재그, 무신사, 카카오선물하기 등 국내 주요 유통 채널에서 판매된다. 일본과 태국, 캐나다, 필리핀, 호주, 중국 등 해외 13개국 온·오프라인 유통 채널에도 진출할 계획이다.

상품은 CU에서 자주 접할 수 있는 간식과 디저트를 모티브로 디자인한 것이 특징이다. ‘무드 글로이 틴트’는 푸딩, ‘잉크 글래스팅 립글로스’는 요거트, 브로우 제품은 감자스틱과 소시지, 치크 제품은 쿠키에서 착안했다. 하이라이터에는 얼음컵, 섀도우 팔레트에는 초콜릿, 커버 쿠션에는 찐만두 콘셉트를 적용했다.

화장품과 굿즈를 결합한 기획 상품도 내놓는다. CU프렌즈 마그네틱과 스티커, 푸딩 모양 말랑이, 구운 달걀 콘셉트 퍼프, 삼각김밥·줄김밥 모양 파우치, 장바구니 형태 립 컨테이너 등을 함께 선보인다.

CU는 협업을 기념해 페리페라의 대표 제품인 무드 글로이 틴트에서 착안한 ‘페리페라 스트로베리 푸딩’도 3400원에 출시한다. CU 성수디저트파크점에서는 다음 달 31일까지 뷰티 테스터존을 갖춘 팝업을 운영한다.

CU는 이번 협업을 계기로 자체 IP를 편의점 밖으로 확장하고 국내외 유통 채널에서 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다. 강병학 BGF리테일 브랜드마케팅팀장은 “CU의 브랜드 자산을 다양한 분야와 연결해 고객 접점을 넓혀 나갈 것”이라고 말했다.

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