스타벅스, 매주 월요일 ‘마이 스타 커피’… 100만잔 나눔 목표

스타벅스 코리아가 매주 월요일 고객이 커피 한 잔을 구매하면 이웃에게 전달할 커피 한 잔을 적립하는 ‘마이 스타 커피(My Star Coffee)’ 캠페인을 시작한다고 28일 밝혔다.

마이 스타 커피는 자신에게 힘이 돼준 ‘마이 스타’에게 커피를 선물한다는 콘셉트의 고객 참여형 캠페인이다. 고객이 매주 월요일 전국 스타벅스 매장에서 캠페인 대상 커피 한 잔을 구매하면 나눔을 위한 커피 한 잔이 함께 적립된다. 스타벅스는 총 100만잔 적립을 목표로 캠페인을 운영할 계획이다.

대상 음료는 ‘오늘의 커피’에 포함되는 브루드 커피와 시즌 원두를 활용한 브루드 커피 2종이다. 스타벅스는 오는 11월2일까지 매주 월요일 캠페인 대상 음료를 구매하는 고객에게 무료 사이즈업 혜택도 제공한다. 그란데 사이즈를 주문하면 톨 사이즈 가격만 내는 방식이다. 매장과 키오스크, 사이렌오더, 딜리버스, 드라이브스루(DT) 주문 등에 모두 적용된다.

스타벅스는 적립된 커피를 돌봄 종사자와 환경미화원, 청소년 등에게 순차적으로 전달한다. 캠페인 첫날인 28일에는 이동형 트레일러 ‘스:벅차’가 서울 노원구 시립중계노인전문요양원을 찾아 어르신과 돌봄 종사자들에게 음료와 푸드를 제공한다. 10월에는 미래의 바리스타를 꿈꾸는 특성화고 청소년과 환경미화원 등을 찾아 커피와 응원의 메시지를 전달할 예정이다.

연내에는 고객이 직접 자신만의 ‘마이 스타’를 추천하는 프로그램도 추진한다. 내부 심사를 거쳐 선정된 대상에게 고객과 스타벅스가 함께 적립한 커피를 전달할 계획이다.

신동우 스타벅스 코리아 대표이사는 “매주 월요일 고객과 함께 우리 주변 이웃에게 감사와 격려를 전하는 캠페인”이라며 “스타벅스 매장에서 시작되는 따뜻한 마음이 지역사회로 확산될 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

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