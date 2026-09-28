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아시안게임 야구장 ‘욱일기 반입 금지’ 안내판…하룻밤 만에 철거된 이유는?

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김수진 기자 sjkim@segye.com

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조직위 공식 안내판에 日·대만 국기와 나란히 등장…대만戰 하루 만에 사라져, 배경 논란

2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 일본의 군국주의 상징인 욱일기 반입을 금지한다는 내용의 안내판이 설치됐다가 하루 만에 철거된 것으로 알려졌다.

2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 설치된 ‘욱일기 및 대만기 반입 금지’ 안내판. 서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처
2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 경기장 입구에 설치된 ‘욱일기 및 대만기 반입 금지’ 안내판. 서경덕 성신여대 교수 SNS 캡처

 

서경덕 성신여대 교수는 28일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 같은 사실을 알리며 당시 현장 사진과 대만 매체 보도 내용을 공개했다.

 

공개된 사진에 따르면, 지난 26일 일본 아이치현의 한 야구장 입구에는 일본어·영어·중국어로 작성된 공식 안내판이 세워져 있었다. 안내판에는 ‘위 깃발은 반입할 수 없다’는 문구와 함께 욱일기와 대만의 청천백일기 이미지가 나란히 그려져 있었다. 공교롭게도 이날 이곳에서는 대만과 일본의 경기가 진행됐다.

 

하지만 이 ‘욱일기 반입 금지’ 안내판은 설치된 지 단 하루 만에 감쪽같이 사라졌다. 아시안게임 공식 홈페이지 등 어디에서도 안내판 철거의 구체적인 배경은 확인되지 않고 있다.

 

서 교수는 “비록 하루 만에 사라졌다고는 하지만, 아시안게임 조직위원회가 설치한 공식 안내판에 명시적으로 ‘욱일기 반입 금지’가 적혀 있었다는 것 자체만으로도 큰 의미가 있다”고 평가했다.

 

이어 “향후 다른 국제 스포츠 대회에서도 욱일기 응원을 막을 수 있는 좋은 선례로 활용할 수 있을 것”이라고 강조했다.

 

마지막으로 서 교수는 “과거 일본이 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발인 욱일기를 전 세계에서 퇴출할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

 

앞서 서 교수는 지난 19일에도 아시안게임 개막을 앞두고 현장에서 욱일기 응원이 포착될 경우 즉시 제보해 달라고 요청한 바 있다.


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