영종도 갯벌서 쌀 담긴 페트병 10여개 발견…살포자 수사

인천 영종도 갯벌에서 쌀이 든 페트병들이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.



28일 인천 영종경찰서에 따르면 전날 오후 11시께 영종구 무의동 무의대교 밑 갯벌에서 쌀이 든 페트병들이 발견됐다는 낚시객들의 신고가 경찰과 해경에 들어왔다.

사진은 기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 쌀이 든 페트병. 연합뉴스

현장에 출동한 해경은 갯벌에서 1.5L짜리 페트병 10여개를 발견해 수거한 상태다.



페트병에는 모두 쌀이 담겨 있었으며, 이 중 1∼2개에는 미화 1달러짜리 지폐도 들어있었던 것으로 파악됐다.



경찰은 페트병 살포자와 살포 장소를 확인하기 위해 수사를 벌이면서 페트병을 북쪽으로 보내려고 했는지도 확인할 방침이다.



인천 내 북한 접경지역에서는 앞서 쌀이 든 페트병을 북쪽으로 살포하려는 시도가 잇따랐다.



지난해 6월에는 미국인 6명이 선교 목적으로 쌀, 1달러 지폐, 성경 등이 담긴 페트병 1천300여개를 북쪽으로 살포하려다가 경찰에 검거됐다.



경찰 관계자는 "페트병 살포 장소는 아직 확인되지 않았다"며 "여러 가능성을 열어 놓고 수사를 진행할 계획"이라고 말했다.

<연합>

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