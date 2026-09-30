아도르, 방탄소년단 지민과 헤어 퍼퓸 2차 티저 공개

사진=㈜제이피프로페셔널 '아도르(LADOR)' 제공

하이 퍼포먼스 헤어 스킨케어 브랜드 아도르(LADOR)가 브랜드의 대표 향을 담은 신규 헤어 퍼퓸 2차 티저 영상을 공개했다.

글로벌 앰버서더 방탄소년단 지민과 함께한 이번 영상은 지민의 움직임을 통해 신제품의 향기 콘셉트를 표현했다.

몽환적인 오로라를 배경으로 등장한 지민은 떨어지는 별빛을 머릿결에 감싸듯 연출하며 은은하게 퍼지는 향의 이미지를 표현했다.

이번에 아도르가 선보이는 제품은 퍼퓸 헤어 오일에 적용해온 향을 헤어 퍼퓸으로 확장한 제품이다. 맑고 청초한 은방울꽃 향의 '엔젤뮤게'와 로맨틱한 플로럴 부케 계열의 '플로렛 드 사봉' 2종으로 구성됐다.

아도르는 모발을 중심으로 향을 전달하는 제품으로 기획했다. 회사 측은 헤어 퍼퓸이 모발에 향이 머무르고 머릿결의 움직임에 따라 퍼지도록 설계됐다고 설명했다.

아도르에 따르면 신제품은 향기 지속력 테스트에서 205%의 지속력을 기록했으며, 최대 24시간 동안 향이 지속되는 것으로 나타났다. 또한 자사 헤어 미스트 제품 대비 2배 이상의 향료 비율을 적용하고 오드 뚜왈렛(Eau de Toilette) 레벨로 설계했다.

회사 측에 따르면 제품 개발에는 아도르가 19년간 축적해온 헤어케어 연구개발 경험이 적용됐다. 글로벌 프래그런스 전문 하우스와의 협업을 통해 모발에 향이 스며들고 퍼질 수 있도록 개발했으며, 헤어케어와 프래그런스를 결합한 제품으로 기획했다.

미세하게 분사되는 제형을 적용해 모발에 고르게 밀착되도록 설계했으며, 모발뿐 아니라 바디에도 사용할 수 있는 멀티 유즈 포뮬러를 적용했다.

한편 아도르의 신제품 '헤어 퍼퓸' 2종은 올리브영에서 단독 선런칭한다.

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