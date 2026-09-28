‘잠을 잘 못 자는 것뿐인데’…불면증, 뇌졸중·치매 등과 연관성

불면증이 있는 사람은 뇌졸중 위험이 26% 높을 뿐 아니라 치매, 우울증, 자살 행동 등 여러 뇌·정신 건강 문제와도 연관이 있다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

불면증이 단순히 잠을 제대로 자지 못하는 수면장애를 넘어 뇌·정신 건강과 전반적인 건강 상태를 보여주는 신호일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

불면증이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 뇌졸중 위험과 입원 가능성이 높았으며, 치매와 우울증, 자살 행동 등과도 연관성이 있는 것으로 나타났다.

◆ 불면증 있는 사람, 없는 사람보다 뇌졸중 위험 26%↑

이탈리아 볼로냐 신경과학연구소 루카 비냐텔리 박사 연구팀은 28일 국제학술지 ‘수면의학 리뷰(Sleep Medicine Reviews)’에 불면증과 뇌·정신 건강 및 전반적인 건강 사이의 연관성을 분석한 우산형 체계적 문헌고찰 결과를 게재했다고 밝혔다.

불면증은 충분히 잠을 잘 기회가 있음에도 잠들거나 잠을 유지하기 어렵고, 이로 인해 낮 동안의 기능이 저하되는 상태를 말한다. 앞선 메타분석에서는 국제적 진단 기준을 충족하는 불면증이 일반 인구의 약 22%에 영향을 미치는 것으로 추정됐다.

연구팀은 2025년 8월까지 의학 연구 데이터베이스(MEDLINE·EMBASE)에서 관련 연구를 검색했다. 기존 체계적 문헌고찰과 메타분석을 다시 종합하는 우산형 체계적 문헌고찰 방식으로 불면증과 건강 문제 사이의 연관성을 분석했다.

불면증이 있는 사람의 뇌졸중 위험은 불면증이 없는 사람보다 26% 높은 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

연구팀은 뇌 건강·정신 건강 지표로 치매, 뇌졸중, 우울증, 자살 행동을, 전반적인 건강 지표로 사망과 입원, 직업상 손상을 설정했다.

불면증과 뇌졸중 위험을 분석한 연구 9편에서 총 134만3164명의 자료를 확인했으며, 이 가운데 6편을 메타분석한 결과 불면증이 있는 사람의 뇌졸중 위험은 불면증이 없는 사람보다 26% 높은 것으로 나타났다.

◆ 입원 가능성·우울증·자살 행동 등과도 연관성 확인

연구팀은 입원과 관련해서도 5편의 연구에서 총 51만7620명의 자료를 확인해 연관성이 있음을 확인했다.

이 가운데 3편 1만9745명을 대상으로 메타분석한 결과 불면증이 있는 사람은 모든 원인에 의한 입원 가능성이 불면증이 없는 사람보다 28% 높았다.

치매 역시 불면증과의 연관성이 여러 문헌고찰에서 확인됐다. 특히 모든 원인에 의한 치매 가운데 알츠하이머병과의 연관성이 여러 연구에서 비교적 일관되게 나타났다.

정신 건강과 관련해서는 불면증이 있는 사람에게서 우울 증상이나 우울증 위험이 높다는 결과가 여러 문헌고찰에서 확인됐다. 자살 사망과 자살 시도, 자살 생각 역시 불면증과 연관된 것으로 나타났다.

◆ “불면증, 전반적 건강 신호”…인과관계 해석은 주의

연구팀은 이번 결과가 불면증을 단순한 수면 문제로만 접근하기보다 전반적인 건강 관리의 한 부분으로 인식할 필요성을 보여준다고 설명했다.

비냐텔리 박사는 “이 연구는 불면증이 단순히 잠을 제대로 못 자는 데 그치지 않고 전반적인 건강 상태를 보여주는 중요한 신호일 수 있다는 것을 시사한다”며 “불면증을 더 넓은 건강 관리의 일부로 인식하고 관리해야 한다”고 말했다.

다만 이번 연구에는 한계도 있다. 분석 대상 연구마다 불면증을 정의한 방식이 달랐고, 수면제 사용을 고려한 연구도 많지 않았다.

연구팀은 이에 따라 이번 결과를 불면증과 뇌졸중·치매 등 질환 사이의 연관성을 보여주는 근거로 봐야 하며, 불면증이 해당 질환을 직접 일으킨다는 인과관계로 해석해서는 안 된다고 강조했다.

논문 공동저자인 빈 의대 스테판 자이델 교수는 “수면은 모든 연령대에서 뇌 건강 관리의 일부가 돼야 한다”며 “불면증과 그 치료에 대한 인식을 높이고, 지역사회·학교·직장의 건강증진 프로그램에 수면이 포함되도록 해야 한다”고 제안했다.

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