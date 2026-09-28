장재인, 노브라 패션 언급에 "시원하게 살면 안 돼?"

가수 장재인이 과거 자신의 패션을 둘러싼 관심에 솔직한 반응을 보였다.

장재인은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '싱어송라이터 재인'에 '장재인이 홍대에서 공연 전단지를 뿌리면 몇 명이나 올까?'라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 장재인은 홍대에서 게릴라 공연을 앞두고 직접 전단지를 만들어 시민들에게 나눠줬다.

그는 "오늘이 월요일인데 홍대에 월요일에 사람이 있을지, 그리고 젊은 사람들이 나를 알아볼지, 공연은 단 1곡인데 올지 궁금하다"고 말했다.

전단지를 준비하던 장재인은 자신의 나무위키를 살펴보다 '노브라 패션을 즐겨 입는다'는 문구를 발견했다.

장재인은 "이런 거 유튜브에 나가도 되나요?"라며 당황한 모습을 보였다.

이어 "여자가 태어나서 시원하게 살면 안 돼? 시원시원하게 살아요. 뭐 어때"라고 말했다.

장재인은 자신을 알아보지 못하는 시민들을 만날 경우를 대비해 "존박, 허각, 강승윤, 김지수로 홍보할 거다. 장재인은 활동 안 한 지 오래됐으니까"라고 말하기도 했다.

그는 당초 관객이 3명 정도 올 것으로 예상했지만 실제 공연에는 11명이 찾았다. 장재인은 "너무 많이 와주셨다"며 고마움을 전했다.

장재인은 2010년 Mnet 오디션 프로그램 '슈퍼스타K2'에 출연해 톱3에 오르며 이름을 알렸다.

<뉴시스>

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