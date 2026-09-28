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김민석, ‘유시민 논란’에 “멸칭 등 과도한 표현부터 자제하자”

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김희정 기자 hee@segye.com

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'유시민 작가 법적 대응' 당원 요구에
“우리도 절제해야 문제 풀 수 있어”

더불어민주당 김민석 대표가 이재명 정부를 연일 비판하고 있는 유시민 작가를 법적으로 대응해야 한다는 당원들의 요구에 ‘멸칭’ 등 과도한 표현부터 자제하자고 당부했다.

 

김 대표는 28일 민주당 유튜브 ‘민티 07’에 출연해 “표현에 있어 상대가 불편하게 느낄 수 있는 것을 최소화하는 것부터 시작하는 게 좋겠다”고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 28일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 뉴시스
김민석 더불어민주당 대표가 28일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하고 있다. 뉴시스

이어 “일차적으로 흔히 이야기하는 멸칭도 최소화하면서 상대의 문제를 지적하고 풀어가면 좋겠고, 저희도 그렇게 하겠다”며 내부 단속에 나섰다.

 

김 대표는 또한 “전당대회를 거치면서 상당히 다른 의견들이 당내에 존재한다는 것을 알았다”며 “(유 작가를 부르는 말 중에) ‘유사시민’도 있던데 그런 부분을 유념해 주시면 좋지 않을까”라고 했다.

 

즉각적인 대응을 촉구하는 당원들의 요구에는 “사안에 따라 저희가 다 진행하고 있다”며 “상대가 한다고 꼭 (우리도) 해야 하는 것은 아니지 않나. 우리도 절제해야 문제를 풀 수 있다”고 강조했다.

 

이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “지켜보는 국민이 평가할 수 있도록 그들이 비록 저질스럽게 나와도 우리는 고고하게 갑시다”라고 한 바 있다. 앞서 청와대는 이 대통령의 검찰 개혁 발언을 두고 “국민을 속였다”고 비판한 유 작가에 대해 법적 대응을 검토하겠다고 밝히기도 했다.


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