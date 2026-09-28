우즈, 한일 합작 영화 ‘다마코’ 출연설에 “대본 받고 이미 고사했다”

가수 우즈(WOODZ·본명 조승연)가 일본 영화 ‘다마코’ 출연설과 관련해 직접 입장을 밝혔다. 그는 대본을 전달받아 검토한 것은 사실이지만, 출연을 확정한 적은 없으며 최종적으로 고사했다고 설명했다.

우즈는 지난 27일 라이브 방송에서 최근 불거진 영화 출연설에 대해 “기사가 잘못 나간 것”이라며 “대본을 받았고 나도 그 내용에 대해 인지했다. 그래서 회사 쪽에 상당히 신중하게 말씀드렸다”고 밝혔다.

가수 우즈. EDAM엔터테인먼트

앞서 일부 매체를 통해 우즈가 배우 심은경, 안도 사쿠라 등과 함께 한일 합작영화 ‘다마코’에 합류한다는 보도가 나온 바 있다. 해당 영화는 1945년 히로시마 원자폭탄 투하로 부모를 잃은 소년이 재일조선인을 따라 한국으로 건너온 뒤 6·25전쟁을 겪고, 성인이 된 후 자신의 정체성을 찾아 일본으로 돌아가는 이야기를 다룬다.

그러나 우즈는 출연 제안을 받고 대본을 검토한 뒤 소속사와 논의했으며, 최종적으로 출연하지 않기로 결정했다고 설명했다. 그는 “나도 그렇고 회사도 그렇고, 뭔가 액션을 취한 게 없는 상황에서 바로 할 수 있는 이야기가 없었다”고 말했다.

작품의 소재를 둘러싼 온라인 반응에 대해서도 언급했다. 우즈는 “사실 이렇게까지 불거질 줄 몰랐다”며 “많은 분이 걱정을 많이 하시는데 그런 걸 미처 생각하지 못했다. 걱정하지 마시길 바란다”고 팬들에게 당부했다.

한편 우즈는 영화 ‘남벌’ 출연이 확정되는 등 음악 활동과 함께 배우로도 활동 영역을 넓히고 있다. 오는 10월 31일과 11월 1일에는 서울 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 공연을 개최할 예정이다.

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