주상욱, '김부장' 흥행에 괌 포상휴가…"항공권·숙박·조식 무료"

배우 주상욱이 괌으로 포상휴가를 다녀온 소식을 전했다.

27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 배우 주상욱과 채정안이 게스트로 출연했다.

27일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해 since 2014'에는 배우 주상욱과 채정안이 게스트로 출연했다. JTBC 제공

이날 주상욱은 드라마 '김부장' 종영 후 괌으로 3박4일 포상휴가를 다녀왔다고 밝혔다.

이에 채정안은 "거기 가면 돈이 다 공짜냐. N빵은 없냐"고 물어 웃음을 자아냈다.

주상욱은 "항공권, 숙박, 조식까지는 포함"이라며 "'N빵'이라는 말을 되게 오랜만에 들었는데 방송에 나갈 수 있느냐"고 말했다.

시청률 공약에 대한 이야기가 나오자 주상욱은 '김부장'에서 함께 호흡을 맞췄던 윤경호를 언급했다.

그는 "윤경호가 시청률 13%를 넘으면 13시간 묵언수행을 하겠다고 약속했다"며 "단 2회만에 목표치를 달성해 라디오에서 공약을 이행했다"고 전했다.

그러면서 '냉장고를 부탁해' 시청률이 5%를 넘으면 "여기에 계신 모든 분들한테 냉장고를 한 대씩 다 사드리겠다"고 선언했다.

이에 안정환은 채정안에게 시청률 공약으로 포상휴가를 제안했고, 채정안은 "1박2일은 너무 피곤하지 않냐. 2박3일 정도. 비행기와 숙소 정도는 할 수 있다. 조식은 제가 가서 해드리겠다"고 답했다.

그러면서 주상욱에게도 같이 가는 거라고 말하며 "6.5% 도전하겠다"고 밝혔다. 그러자 주상욱은 "7% 넘으면 제가 해외 포상 휴가 쏘겠다"고 말해 웃음을 더했다.

한편 주상욱이 출연한 드라마 '김부장'은 최고 시청률 23%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록하며 종영했다.

<뉴시스>

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