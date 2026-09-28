국힘 일각, 영화 '암살자(들)'에 "역사 왜곡…표현의자유 아냐"

육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 논란이 확산하는 가운데 28일 국민의힘 일부 의원들은 "표현의 자유로 정당화될 수 없는 역사 왜곡"이라며 가세했다.



국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북에 글을 올려 "노무현 대통령을 건드리면 줄줄이 고소·고발 당한다. 박정희 대통령 모욕은 '표현의 자유'다"라며 "5·18은 말 한 마디만 잘못해도 감옥에 간다. 6·25 북침론, 천안함 미국 잠수함 충돌 주장은 '표현의 자유'다"고 비판했다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다.

이어 "2002년 박근혜 대통령 방북 당시 북한 김정일은 직접 육영수 여사 시해 사건에 대해 사과했다"며 "그런데도 좌파들은 이런 영화를 만들면서 '표현의 자유'라고 한다"고 지적했다.



그러면서 이재명 대통령을 겨냥해 "말 나온 김에 나도 좋은 영화 한 편 소개한다. 2016년 개봉한 영화 '아수라'"라며 "안남시=안동시+성남시? '영화적 상상력'이니 다른 말씀 마시길"이라고 비꼬았다.



국민의힘 주진우 의원은 전날 페이스북 글에 "노무현 전 대통령의 죽음을 권양숙 여사가 사주했다는 영화가 나온다면 그것도 표현의 자유인가"라며 "영화 암살자(들)은 육영수 여사님을 암살한 사건의 배후가 북한이 아니라 박정희 대통령인 것처럼 왜곡했다. 천인공노할 짓"이라고 적었다.



이어 "영화적 상상력이 아니라 유족의 가슴을 미어지게 하는 패륜적 범죄"라며 "북한의 테러라는 역사적 진실도 은폐했다. 표현의 자유를 빌미로 정당화될 수 없으므로 엄정히 처벌해야 한다"고 주장했다.



또 "박정희 대통령님과 자녀들이 육영수 여사님의 죽음 앞에 오열하던 모습을 잊었단 말인가?"라며 "사자 명예훼손죄에 명백히 해당한다"고 지적했다.

장동혁 국민의힘 대표가 28일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다.

국민의힘 강명구 의원도 이날 페이스북에 "'암살자(들)'은 황당무계한 음모론에 기반한 영화"라며 "유족들이 아직 살아있는데 이런 패륜적인 영화를 허용할 수는 없다. 바로잡을 대책을 강구하겠다"고 적었다.



강 의원은 "궁극적으로 '박정희 대통령은 권력을 위해서라면 자기 부인도 죽일 수 있는 사악한 인간'이라는 이미지를 대중에게 퍼뜨리기 위해 실제 사건과 허구를 뒤섞어 만든 선동 영화"라며 "표현의 자유는 음모론의 자유가 아니다"고 덧붙였다.



국민의힘 원내수석부대표를 맡고 있는 김미애 의원도 전날 페이스북 글에서 "노무현 전 대통령의 비극적 죽음에 확인되지 않은 가설과 상상을 덧붙여 '숨겨진 배후'를 추적하는 영화를 만든다면 그때도 똑같이 '창작의 자유'라고 말할 수 있겠냐"고 반문했다.



김 의원은 "영화적 상상이 어느 순간 '숨겨진 진실'처럼 받아들여질 가능성을 가볍게 볼 수 없다"며 "문재인 전 대통령은 2016년 원전 재난영화 '판도라'를 관람한 직후 눈물을 많이 흘렸다고 밝히며 '탈핵·탈원전 국가로 가야 한다'고 공개적으로 강조했다"고 지적했다.

<연합>

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