아옳이 한의사 남친 "이혼녀 만날 생각 꿈에도 못해"

유튜버 아옳이의 연인인 한의사 김형배가 애인의 이혼 이력과 공개 연애에 대한 솔직한 심경을 밝혔다.

김형배는 지난 27일 유튜브 채널 '아옳이'에 공개된 영상에서 아옳이의 이혼이 연애의 걸림돌이 되지 않았느냐는 질문에 "이혼녀를 만날 거란 생각을 해본 적은 없지만, 막상 닥치니 괜찮았다. '진하게 연애 한 번 했다' 정도로 받아들여졌다"고 말했다.

아옳이. 유튜브 캡처

이어 세 번째 만남 이후 아옳이의 이혼 고백 영상을 찾아봤다며 "사람이 위축될 수 있는데도 잘 극복하고 한 단계 뛰어넘은 모습이 좋아 보였다. 과거는 누구에게나 있는 것이고, 부끄러운 과거도 아니기에 신경 쓸 게 아니라고 생각했다"고 전했다.

공개 연애를 결심한 이유에 대해서는 아옳이의 유튜브 활동을 돕고 싶었다는 마음과 함께 "헤어지지 않을 것이란 확신이 있었다"고 설명했다. 또한 기사로 소식을 접하고 놀랄 것을 염려해 부모에게 먼저 인사를 드렸고, 부모 역시 아옳이를 무척 마음에 들어 했다는 일화를 덧붙였다.

아옳이는 지난 2018년 카레이서 출신 서주원과 결혼했으나 2022년 이혼했다. 최근 김형배와의 열애 사실을 알리며 공개 연애를 이어가고 있다.

<뉴시스>

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