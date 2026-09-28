김다현, 심수봉 논란 뒤 다시 무대에…“더 연구하고 도전하겠다”

사진=현컴퍼니 제공

가수 김다현이 무대에서 직접 팬들에게 감사 인사를 전하며 다시 활동을 이어갔다.

김다현은 지난 26일 경남 고성군에서 열린 행사 무대에 올랐다. 지난 20일 전북 진안에서 발생한 심수봉의 발언 논란 이후 첫 공식 일정이었다.

이날 김다현은 친언니 진소리와 함께 추석 영상을 촬영했지만 공개하지 못한 사연을 전했다.

김다현은 “일주일 전 친언니와 밝은 모습으로 영상을 찍어놨는데 갑작스러운 일로 인해 영상을 못 올렸다”고 말했다.

이어 자신을 응원해준 팬들에게 감사한 마음을 표현했다. 그는 “응원해주시고 걱정해주셔서 많은 힘을 받았다”며 “진심으로 감사드린다”고 했다.

무대에서 김다현은 앞으로의 활동에 대한 의지도 드러냈다. “앞으로 큰 가수가 되기 위해 더 연구하고 힘차게 도전해가야 한다고 생각하고 굳게 마음을 먹고 왔다”고 말했다.

앞서 심수봉은 진안에서 열린 트로트 페스티벌에서 김다현의 무대와 관련해 강한 표현을 사용하며 비판적인 의견을 밝혔다.

이후 해당 발언이 논란으로 이어졌고 심수봉은 공식 사과문을 통해 자신의 발언을 “실언”이라고 표현하며 사과했다.

김다현 측에도 직접 사과가 전달된 것으로 알려졌다. 김다현은 SNS를 통해 심수봉과 통화했다며 사과와 함께 격려와 위로를 받았다고 밝혔다.

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