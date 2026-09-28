金, '유시민 논란'에 "멸칭부터 최소화하자…우리도 절제해야"

더불어민주당 김민석 대표는 28일 이재명 정부를 향한 유시민 작가의 비판이 도가 넘었으므로 법적으로 대응해야 한다는 당원들의 지적에 "표현에 있어 상대가 불편하게 느낄 수 있는 것을 최소화하는 것부터 시작하는 게 좋겠다"고 말했다.



김 대표는 이날 민주당 유튜브의 '민티 07'에 나와 "일차적으로 흔히 이야기하는 멸칭도 최소화하면서 상대의 문제를 지적하고 풀어가면 좋겠고, 저희도 그렇게 하겠다"며 이같이 밝혔다.

김민석 더불어민주당 대표가 28일 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 왼쪽부터 최민희 최고위원, 김 대표, 한병도 원내대표.

이 대통령은 전날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "지켜보는 국민이 평가할 수 있도록 그들이 비록 저질스럽게 나와도 우리는 고고하게 갑시다"라고 한 바 있다.



이에 앞서 청와대는 이 대통령의 검찰 개혁 발언을 두고 "국민을 속였다"고 비판한 유 작가에 대해 법적 대응을 검토하는 것으로 알려지기도 했다.



이처럼 유 작가의 비판을 두고 범여권 지지층의 갈등이 불거지는 상황에서 김 대표의 메시지는 이 같은 내부 분열을 막아야 한다는 취지로 풀이된다.



김 대표는 "전당대회를 거치면서 상당히 다른 의견들이 당내에 존재한다는 것을 알았다"라며 "(유 작가를 부르는 말 중에) '유사시민'도 있던데 그런 부분을 유념해 주시면 좋지 않을까"라고 했다.



즉각적인 대응을 촉구하는 당원들의 요구에는 "사안에 따라 저희가 다 진행하고 있다"며 "상대가 한다고 꼭 (우리도) 해야 하는 것은 아니지 않나"라고 반문했다.



그러면서 "우리도 절제해야 문제를 풀 수 있다"고 강조했다.



한편 김 대표는 한반도 평화체제 구축 의지 등을 밝힌 이 대통령의 유엔총회 기조연설에 대해 "이제는 평화 체제다"라며 "호르무즈 파병, 핵추진 잠수함 도입 등은 자주적 안보를 강화하고 평화를 정착시켜야 해결할 수 있다"고 밝혔다.



이어 "민생, 민주주의 문제를 주로 다루지만 큰 틀에서 민족, 남북관계 문제의 궁극적인 해결을 집중해서 들여다볼 때가 됐다"라며 "당도 남북·평화체제에 대한 문제를 본격적으로 다루겠다"고 덧붙였다.



방송 출연에 앞서 김 대표는 새벽에 구로구에서 일하는 환경공무직 공무원들을 찾아 애로사항을 듣고 격려했다.



김 대표는 연합뉴스 기자와 만나 추석 연휴에 국민이 좋은 시간을 가졌는데 그 시간 후에 제일 먼저 수고하는 분들을 찾아뵀다"며 "다시 한번 애써주시는 분들께 감사를 전한다"고 했다.



김 대표는 "대통령도 (순방에서) 돌아오셨고 전체적으로 국정 전환도 이뤄지고 있으니 당도 민생 중심으로 잘 뒷받침하겠다"고 말했다.

<연합>

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