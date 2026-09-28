170㎝ 김정은, 몸무게 55㎏ 솔직 고백 "다이어트할 때 오징어 씹어"

배우 김정은이 방송을 통해 현재 몸무게를 공개했다.

지난 27일 처음 방송된 MBN '무너진 일상을 되찾는 시간 퀸메이커'에서는 메인 MC 김정은을 비롯해 조영구, 이영아, 서지석 등이 출연해 도전자의 일상을 살펴보는 시간을 가졌다.

김정은/방송 캡처

김정은/방송 캡처

이날 첫 번째 도전자로 일명 '홍은동 성유리'라 불린 48세 여성의 20대 과거 사진이 공개됐다. 도전자는 "가장 예뻤을 때는 21살 때로, 175㎝ 키에 55㎏이었다"고 회상했다. 이에 도전자보다 키가 5㎝가량 작다고 밝힌 김정은은 "제가 지금 55㎏이다"라며 큰 키에 똑같은 체중이었던 도전자의 리즈 시절에 놀라움을 표했다.

현재 106.7㎏으로 요요 현상과 무기력증에 시달린다는 도전자의 일상이 영상으로 다뤄지자, 식단과 식습관에 관한 이야기가 이어졌다. 소화 불량과 부족한 식사량이 오해를 부른다는 지적을 보던 김정은은 다이어트 경험담을 언급했다.

김정은은 "다 참을 수 있는데 무언가 씹는 게 필요하다, 오징어를 세 가닥만 먹기로 마음먹고 씹기 시작하는데, 먹다 보면 순식간에 다 먹어서 없어진다"며 양 조절 실패담을 전해 웃음을 자아냈다.

이어 나이가 들수록 체중 관리가 어려워진다는 주제가 나오자 김정은은 "관리하지 않을 수 없다, 나이가 들면서 관리를 더 하게 되는 것 같다"고 공감했다. 그러면서 "나이가 드니까 자꾸 사레가 든다, 목에도 살이 찌나 싶은 생각이 든다"며 친근한 유머로 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

<뉴스1>

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