라미란, 13㎏ 감량 후 요요 "10㎏ 쪄…많이 먹었다"

배우 라미란이 최근 다이어트 성공 이후 체중이 10㎏이나 다시 늘었다고 고백했다.

지난 27일 유튜브 채널 '류혜영레몬과밀치회'에는 '라미란 언니 믿고 섬에 배낭 하나 메고 왔습니다. 대이작도 섬여행 백패킹'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

라미란 류혜영/유튜브 캡처

라미란 류혜영/유튜브 캡처

라미란 류혜영/유튜브 캡처

영상에서 배우 류혜영과 라미란은 무거운 캠핑 장비를 짊어지고 대이작도로 백패킹을 떠나 식당에서 식사를 나누며 체중 관리에 대한 이야기를 펼쳤다. 류혜영이 슬로우 러닝으로, 라미란이 필라테스로 체력이 좋아졌다며 운동 근황을 나누던 중 다이어트가 자연스럽게 화두로 올랐다.

라미란은 "해봤잖아. 근데 (방법을) 아니까 '할 수 있어'라고 생각하고 그걸 계속 미루는 것"이라며 "이게 1년이 되니까 이렇게 됐다"고 전했다. 이어 "진짜 안 하면 안 될 때까지 너의 유튜브에서 내 변천사를 다 볼 수 있겠다, 살이 쫙 빠졌을 때부터 조금씩 쪄 갈 때까지"라며 너스레를 떨었다.

이에 류혜영은 "언니는 티가 잘 안 난다, 10㎏ 이렇게 쪘다 빠졌다 하지 않는 이상 티가 안 난다"며 위로를 건넸지만, 라미란은 "지금 10㎏ 쪘는데"라고 담담하게 받아쳐 당황을 자아냈다.

류혜영이 "10㎏ 쪘는데 이 정도면 진짜 티가 안 나는 것"이라고 수습하려 하자, 라미란은 "그만해, 자꾸 강조하고 있지 않나, 이런 칭찬이 다이어트의 적"이라고 받아쳐 웃음을 유발했다. 류혜영이 "많이 먹는 사람이 아니다, 움직임이 없어서 그런 것"이라고 변호에 나서자, 라미란은 "많이 먹었어, 그만 말해"라며 쿨하게 인정했다. 라미란은 "내가 왜 그랬는지도 알고 어떻게 해야 하는지도 안다"고 덧붙였다.

앞서 라미란은 지난해 영화 '하이파이브' 홍보 일정 당시 1년간 13㎏ 감량에 성공했다고 밝히며, 제작발표회 등에서 허리를 드러낸 크롭 스타일을 완벽히 소화해 화제를 모은 바 있다.

<뉴스1>

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