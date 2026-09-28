권민아, 母 위급 소식 전했다…“제발 기도해주세요”

사진=권민아 SNS

AOA 출신 권민아가 어머니의 위급한 건강 상태를 알리며 팬들에게 기도를 부탁했다.

권민아는 27일 자신의 인스타그램을 통해 어머니와 함께 찍은 사진을 게재했다. 사진과 함께 “우리 이쁜 엄마 내가 미안해. 제발 기도해주세요”라는 글을 남기며 어머니의 상황을 전했다.

이어 어머니에게 심정지가 발생했다는 소식을 전하면서 연락이 닿지 않는 친언니를 직접 언급했다. 권민아는 친언니의 이름을 거론하며 격앙된 감정을 드러냈다.

현재까지 어머니의 구체적인 건강 상태나 이후 경과는 알려지지 않았다.

권민아는 최근 친언니와의 금전 문제를 공개적으로 언급해왔다. 지난 4일 SNS를 통해 친언니가 자신과 어머니, 어머니 지인의 자금을 가져갔다고 주장했다.

권민아가 주장한 피해 규모는 세 사람의 돈을 합쳐 7억~8억 원 이상이다. 그는 친언니에게 사실을 인정하고 사과할 것을 요구했으며, 받아들여지지 않을 경우 사기 및 사문서위조 등의 혐의로 법적 대응을 검토하겠다는 뜻을 밝혔다.

다만 금전 문제와 관련한 내용은 권민아 측의 주장으로, 친언니 측의 구체적인 입장은 알려지지 않았다.

권민아와 친언니의 갈등은 과거에도 공개적으로 알려진 바 있다. 권민아는 2021년에도 세금과 사업 자금 등을 둘러싼 갈등을 언급했다.

한편 권민아는 2012년 AOA로 데뷔해 활동했으며 2019년 팀을 탈퇴했다.

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