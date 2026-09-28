삼성전자 1000주면 배당 460만원?…주가 4000원 빠지면 세후론 손해 [숫자 뒤의 진실]

삼성전자 주식 1000주를 보유했다면 배당금으로 460만4000원을 받을 수 있다는 계산이 나왔다. 주당 4604원은 확정된 금액이 아니다. 유진투자증권이 삼성전자가 밝힌 3분기 현금배당 계획 약 30조원을 배당 대상 주식 수로 나눠 추산한 값이다.

삼성전자는 올해 3분기 정규배당을 포함해 약 30조원의 현금배당을 계획하고 있다. 주당 배당금은 10월 말 이사회에서 확정된다. 연합뉴스

보통주와 우선주에 같은 금액을 배당하고 기존 자사주와 취득 예정 자사주는 배당 대상에서 제외한다는 전제다. 유안타증권은 같은 방식으로 4500원을 추산했다. 실제 배당금은 10월 말 이사회에서 확정된다.

숫자는 크지만 1000주를 새로 사는 데 들어가는 돈도 억 단위다. 주가를 28만원으로 잡으면 매수금액은 2억8000만원이다. 주가가 1000원만 움직여도 1000주의 평가액은 100만원씩 달라진다. 배당금 460만원만 보고 매수를 결정하기는 어렵다.

◆세후 배당 389만5000원…주가 4000원 빠지면?

주당 4604원을 기준으로 1000주의 세전 배당금은 460만4000원이다. 여기에 배당소득세 14%와 지방소득세 1.4%를 합친 15.4%를 단순 적용하면 예상 수령액은 389만4984원, 약 389만5000원이다. 개인의 다른 금융소득과 분리과세 신청 여부 등에 따라 최종 세금은 달라질 수 있다.

같은 1000주를 산 뒤 주가가 매수가격보다 4000원 떨어지면 평가손실은 400만원이다. 세후 예상 배당금 389만5000원보다 약 10만5000원 많다. 이 가격에 주식을 판다면 배당을 받고도 매매 수수료 등을 빼기 전부터 전체 손익은 마이너스다.

29일은 배당락일이다. 배당받을 권리가 없는 상태로 주식이 거래되기 시작하는 날이다. 이론상 주가는 배당금만큼 떨어진다. 실제로는 다르다. 반도체 업황과 증시 수급에 따라 덜 떨어지거나 더 크게 움직일 수 있고, 이후 다시 오를 수도 있다.

배당 투자 수익은 받을 배당금만으로 따질 수 없다. 얼마에 사서 얼마에 파느냐까지 함께 계산해야 한다.

◆30조원 배당, 아직 확정된 건 아니다

삼성전자는 지난 8월 21일 올해 주주환원 규모가 약 90조~110조원에 이를 것으로 예상한다고 발표했다. 전체 상장사의 주주환원 규모가 아니라 삼성전자 한 회사의 계획이다.

이 가운데 3분기에 정규배당을 포함해 약 30조원을 현금배당하고 구체적인 금액은 10월 말 이사회에서 확정하기로 했다. 남은 주주환원의 규모와 방식은 2026년 실적이 확정된 뒤 내년 1월 이사회에서 결정할 예정이다.

삼성전자는 2024~2025년 정규배당으로 총 19조6000억원을 지급했다. 2025년에는 1조3000억원의 추가 배당과 8조4000억원 규모의 자사주 매입·소각도 실시했다. 2024~2025년 주주환원 규모만 29조3000억원이다.

이번 30조원은 3분기 한 차례에 계획된 배당이다. 이를 단순히 네 배 해 연간 배당수익률처럼 받아들이면 실제보다 수익률을 크게 볼 수 있다. 4분기 이후 배당 규모는 아직 확정되지 않았다.

◆오늘 밤 8시까지 체결돼야 배당권 확보

이번 3분기 배당 기준일은 9월 30일이다. 삼성전자도 지난 21일 9월 30일을 3분기 배당 권리주주 확정을 위한 기준일로 공식 공고했다.

국내 주식은 매매 체결일로부터 2거래일 뒤 결제되는 T+2 방식을 적용한다. 30일 주주명부에 이름을 올리려면 28일 거래에서 매수가 체결돼야 한다. 29일은 배당락일이 된다.

정규장이 오후 3시30분에 끝난다고 기회가 끝나는 것은 아니다. KRX 애프터마켓은 오후 4시부터 8시까지 열린다. 삼성전자 매수 주문이 28일 오후 8시까지 실제 체결되면 28일 거래분으로 처리된다. 주문만 넣고 체결되지 않았다면 배당 권리를 얻을 수 없다.

28일 주식을 산 뒤 29일 매도하더라도 이번 3분기 배당 권리는 유지된다. 문제는 수익이다. 배당락 이후 주가가 얼마나 움직이느냐에 따라 배당을 받고도 손실이 날 수 있다.

◆삼성전자도 고배당기업…분리과세는 자동 아니다

삼성전자는 올해 3월 한국거래소 KIND 공시를 통해 조세특례제한법상 고배당기업에 해당한다고 밝혔다. 2025년 배당성향은 25.1%, 전년 대비 배당금 증가율은 13.2%로 공시했다.

고배당기업에서 2026년 지급받은 배당은 분리과세 특례를 선택할 수 있다. 특례 배당소득이 2000만원 이하면 국세 기준 14%, 2000만원을 넘으면 금액에 따라 20~30%의 누진세율이 적용된다. 지방소득세는 별도다.

삼성전자 3분기 배당을 둘러싼 예상 수익과 주가 변동 위험을 표현한 이미지. 주당 배당금은 4604원으로 추산되며, 1000주 보유 시 세후 배당금은 약 389만5000원이다. 반면 주가가 4000원 하락하면 평가손실은 400만원에 달한다. ChatGPT 생성 이미지

분리과세는 자동으로 적용되지 않는다. 국세청은 2026년에 지급받은 고배당기업 배당에 대해 특례를 받으려는 투자자는 2027년 5월 종합소득세 신고 때 분리과세 신청서를 제출해야 한다고 안내하고 있다.

1000주를 기준으로 한 추정 배당금 460만4000원은 2000만원 이하 구간에 들어간다. 15.4%를 단순 적용한 약 389만5000원을 세후 비교 기준으로 한 것도 이 때문이다. 실제 세 부담은 다른 금융소득과 고배당기업 배당 규모, 분리과세 선택 여부에 따라 달라질 수 있다.

최종 주당 배당금과 지급 규모는 10월 말 이사회에서 결정된다. 그때까지 시장이 보는 4604원은 추정치일 뿐이다.

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