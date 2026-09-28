공정이라는 ‘역린’을 건드린 아시안게임 야구, 2030 도하 대회부턴 대학 선수들로 대표팀을 꾸려보면 어떨까 [어떻게 생각하십니까]

아시안게임 5연패다. 2010 광저우부터 시작된 금메달 행진이 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우를 거쳐 2026 아이치·나고야까지. 대단한 위업인데도 어쩐지 여론의 반응은 싸늘하기만 하다. 금메달보다는 그 ‘후과’인 병역 혜택에 모든 포커스가 집중되는 게 야구팬들 중 다수를 이루는 2030 젊은 층의 ‘역린’과도 같은 공정을 건드린 모양새기 때문이다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 대한민국과 일본의 경기에서 3대1 승리한 대한민국 선수들이 금메달을 차지한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴스1

류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리하며 아시안게임 5회 연속 금메달을 달성했다.

그러나 ‘류지현호’는 야구팬들의 응원이나 환호를 오롯이 받지 못했다. 결승전을 생중계하던 네이버 ‘치지직’의 실시간 댓글창이나 네이버 문자중계 댓글창에는 “일본이 이겨서 군대갔으면 좋겠다”, “제발 져라” 등의 부정을 넘어 저주에 가까운 댓글이 주를 이뤘다. 아직 스포츠 기사에 댓글 기능이 살아있는 포털사이트 다음에 올라온 야구 금메달 기사 댓글에도 부정적인 반응이 훨씬 많다.

이유는 간단하다. 선수 면면만 보면 압도적으로 경기력으로 금메달을 따도 모자른 데, 슈퍼라운드에서 일본에 0-5로 영봉패를 당한 데다 결승전에서도 7회까지 1-1로 비기다가 ‘약속의 8회’에 간신히 두 점을 내서 이겼기 때문이다.

아시안게임 야구 출전국 중 메달에 진심인 나라는 딱 둘이다. 한국과 대만. 명실상부 아시아 최강이자 세계 최고의 슈퍼스타인 오타니 쇼헤이(LA다저스)를 보유한 일본은 예로부터 아시안게임에는 프로 선수들을 내보내지 않았다. 고교, 대학교까지는 엘리트 야구 선수로 뛰었으나 이후에 프로가 아닌 실업행을 택한 사회인 야구 선수들을 내보낸다. 사회인 야구라는 단어가 한국에서는 동호인 야구를 뜻하기에 혼동을 줄 수 있지만, 일본 아시안게임 야구 대표 선수들도 프로에서 통할 수준은 충분하다. 극히 소수지만, 일부는 일본프로야구(NBP)에서 자신이 원하는 팀에 가기 위해 일부러 실업행을 택하는 이들도 있다. 다만 어쨌든 신분은 프로가 아니다. 반면 한국은 자체적으로 연령 제한을 두긴 하지만, 선수 대부분이 KBO리그 소속팀에서 핵심적인 역할을 하는 정예이자 이미 슈퍼스타거나 예비 스타급 선수들이다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 대한민국과 일본의 경기, 대한민국 선발 곽빈이 7회말 1사 1,2루 상황에서 동점 적시타를 허용 후 마운드를 내려가고 있다. 뉴스1

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전 대한민국과 일본의 경기, 대한민국 김도영이 8회초 2사 1,3루 상황 역전 적시타를 친 후 환호하고 있다. 뉴스1

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 류지현 감독을 헹가래 치고 있다. 연합뉴스

이렇게 양국 선수들의 체급과 ‘격’이 다른데, 슈퍼라운드 맞대결에선 졸전 끝에 영봉패를 당하고, 결승전은 이기긴 했으나 고전에 고전을 면치 못했으니 야구 팬들은 분노를 금치 못한다. 선수 면면이 훨씬 앞서는 한국은 오로지 승리, 금메달이라는 결과를 위해 희생 번트를 남발하다가 그마저도 실패해 찬스를 번번이 날려버린 것에 비해 져도 잃을 게 없는 일본은 이번 아시안게임에서 희생 번트 없이 모두 강공으로 임했다. 게다가 무사 1루에서 희생번트로 아웃카운트 하나를 허비하는 건 강공에 비해 득점 기댓값이 더 낮다는 통계도 있지만, 여전히 올드스쿨 지도자들은 병살타를 방지하기 위해서, 득점 짜내기라는 명목 하에 희생번트를 남발하고 있다는 점도 비판 지점이다.

게다가 이번 대표팀 24명 중 16명은 군 미필로 이번 금메달을 통해 병역 혜택을 받는다. 사실상 한국과 대만, 그리고 일본까지 세 국가만 금메달을 놓고 경쟁하는 대회에서 금메달을 땄다고 군 복무를 면제시켜주는 것을 보면서 청년들은 공정성 문제를 제기하지 않을 수 없다. 국가대표로서의 자부심이나 책임감이 먼저가 아닌, 오로지 병역 문제를 훌훌 털고 맘 편히 해외리그를 도전하거나 수십억~수백억대의 FA 대박이 1.5년 빨라졌다는, ‘개인의 영달만을 위한’ 금메달로 보이는 것도 야구팬들이 ‘공정’을 부르짖으며 ‘제발 패배하길 바란다’는 식의 비난을 보내게 된 이유다.

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 마무리 투수 박영현이 승리 후 기뻐하고 있다. 연합뉴스

27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이제 아시안게임 야구 대표팀의 구성 자체를 원점에서 다시 고민할 때다. 예를 들어 참가국들과의 체급을 맞추기 위해 프로 최정예 선수들이 아닌, 대학야구 선수들로 대표팀을 꾸려보면 어떨까. 과거 야구에선 대학 진학이 당연할 때도 있었지만, 이미 KBO 신인 드래프트는 이미 고졸 선수들의 독무대가 되어버린지 오래다. 이번 2027 신인 드래프트도 1라운더 10명은 전원 고졸이며 총 110명 중 대학 출신들은 22명에 불과하다. 이미 대학 선수들에 대해선 고교 졸업반 때 지명받지 못한, 잠재력이 높지 않은 선수들이라 보는 시각이 팽배하다. 여기에 대학 선수들 지명을 꺼리는 이유 중에는 고졸 선수들에 비해 2~4살이 많은 데 아직 병역이 해결되지 않아 뽑아봤자 서비스 타임이 길지 않다는 것도 크다.

프로 미지명이라는 아픔을 겪은 후에도 야구를 계속 하기 위해 대학 진학이라는 길을 택한 선수들이 대학야구 무대에서 열심히 갈고 닦으면 아시안게임에 출전할 수 있고, 금메달로 병역 혜택까지 받을 수 있다는 동기부여가 생긴다면? 대학야구도 활성화시킬 수 있는 선순환 구조를 만들 수 있지 않을까. 다음 아시안게임 야구에선 프로 선수들의 병역 혜택 해결 유무가 최우선 관심이 되지 않길 바라본다.

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