협상의 문 열어두는 트럼프 "이란과 금주 추가 회담 예상"

도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 이번 주 이란과 추가 회담이 있을 것으로 예상한다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 미 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서 "그들(이란)은 합의하고 싶어 한다"며 이같이 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스.

트럼프 대통령은 이란이 원하는 합의가 자신이 원하는 합의가 아니고 1년 전에나 합의할 수 있었을 내용이라며 이란이 과한 요구를 하고 있다고 비판했다.



트럼프 대통령은 이란에 대한 공격 재개를 고려하느냐는 질문에는 "항상 생각하고 있다"고 답했다.



전날 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 재개방을 위한 이란의 '7일 계획' 제안을 거부했다면서 "나도 합의를 좋아하지만 그 제안은 받아들일 수 없다"고 밝혔다.



이란의 제안은 거부하면서도 협상의 문은 계속 열어두면서 이란과의 대치 상황이 악화하지 않도록 관리하려는 것으로 보인다.



앞서 스티브 윗코프 특사와 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너는 지난 22일 뉴욕에서 유엔총회 참석을 위해 미국을 찾은 이란 대표단과 협의를 했다.



당시 협상은 카타르가 사이에 낀 간접 협상 형식이었으며 여기서 아바스 아라그치 이란 외무장관이 호르무즈 해협 재개방과 핵협상 재개에 초점을 맞춘 7일 계획을 전달했다고 악시오스는 보도했다.



복수의 중동 지역 소식통은 이르면 28일 미국과 이란의 간접 협상이 있을 것이라고 전했다.



하지만 이란이 호르무즈 해협과 미국의 해상 봉쇄를 앞세우는 반면 트럼프 행정부는 이란에 핵 관련 양보를 요구하고 있어 양측이 의견을 좁힐 수 있을지는 불분명하다고 악시오스는 전했다.



트럼프 대통령은 이날 악시오스에 지난 주말 이란전쟁 이래 최대 규모의 석유가 호르무즈 해협을 통과했다며 2천만 배럴 이상이라고 주장했다.



악시오스는 미 국방부 관계자를 인용, 지난 25일 2천200만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 빠져나왔다고 전했다.



이란전쟁 장기화에 따른 유가 상승은 11월 초 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에게 가장 큰 골칫거리다.



트럼프 대통령은 중간선거까지는 공습 선택지를 계속 거론하면서도 가급적 이란과 합의를 모색하며 군사적 긴장이 고조되는 상황은 피하려 할 것으로 전망된다.

<연합>

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