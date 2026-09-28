청와대 “북한군 포로 송환 비공개 합의 위반“…우크라에 해명·사과 요구

청와대는 27일 우크라이나가 북한군 포로의 한국 송환과 관련해 우리 정부와 비공개 합의가 없었다고 밝힌 데 대해 “우크라이나 정부 측의 합의 위반에 따른 일방적 공개와, 이후 비공개 합의 사실이 없었다는 허위 공보에 강력한 유감을 표한다”며 공식 해명과 사과를 요구했다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 밤 ‘북한군 포로송환, 우크라이나 정부 태도에 대한 입장문’을 내고 “이 문제와 관련해 추가적으로 필요한 조치를 검토하고 있다”며 이같이 밝혔다.

성 수석은 “북한군 포로의 한국 송환 문제는 국제적으로나 국내적으로 안보·외교·국방·인권과 관련한 매우 민감한 사안으로, 오랜 기간 치밀하게 논의돼 왔다”고 설명했다.

그는 “우크라이나 정부는 그동안 우리 측과 수차례 다양한 경로를 통해 포로 송환 문제를 협의했다”며 “협의 과정에서 한국 송환 시 다수의 자국 포로와 교환할 기회를 포기했다는 국내 비판 여론이 있을 수 있는 매우 민감한 사안인 만큼, 한국 송환 사실을 비공개로 하자며 보안을 요구했다”고 밝혔다.

이어 “우리 측도 포로 당사자와 가족의 안전, 외교·안보 등 여러 측면을 고려해 비공개에 합의하고 송환 절차를 진행했다”고 강조했다.

성 수석은 우크라이나 측이 사전 협의나 통보 없이 송환 사실을 공개한 데 이어, 한국 정부가 주장한 비공개 합의 자체를 부인한 점을 문제 삼았다.

그는 “양국 간 비공개 합의를 어기고 일방적으로 공개한 것은 매우 중대한 문제”라며 “우리 대통령의 사실에 기반한 정당한 공개 발언에 대해 우크라이나 대통령실 공보실이 비공개 합의가 없었다는 거짓 사실을 발표한 것은 양국 정부 간 신뢰를 심각하게 훼손하고 우호 관계에 심대한 지장을 초래하는 행위”라고 비판했다.

성 수석은 국내 일각의 비판에도 유감을 표했다. 그는 “국익과 관계된 민감한 외교·안보 사안을 정쟁화하고, 우크라이나 정부 측의 부당한 행위를 두둔하며 국익을 훼손하는 행위에 깊은 유감을 표한다”며 “확인되지 않은 허위 주장이나 사실과 다른 주장을 삼가 달라”고 요청했다.

이번 논란은 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 23일(현지시간) 미국 뉴욕 유엔총회 기조연설에서 최근 북한군 포로 2명을 한국에 보냈다고 공개하면서 시작됐다. 젤렌스키 대통령은 두 사람이 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 붙잡힌 뒤 한국으로 이송됐다고 밝혔다.

이에 이재명 대통령은 사회관계망서비스 X를 통해 우크라이나가 비공개 합의를 위반하고 포로 송환 사실을 공개했다며 유감을 나타냈다. 반면 우크라이나 대통령실의 드미트로 리트빈 공보 고문은 “그런 합의는 없었다”며 특정 포로가 어디로 보내졌는지를 숨기는 것은 부적절하다고 반박했다.

양국은 포로 송환 과정에서 협의가 있었다는 점에는 공감대를 보이지만, 송환 사실을 비공개로 유지하기로 했는지를 두고는 상반된 입장을 내놓고 있다.

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