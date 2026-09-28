DMZ 지뢰사고 현장조사… 폭발 지점엔 도달 못해

군과 유엔군사령부가 서부전선 육군 25사단 비무장지대(DMZ)에서 지난 21일 발생한 지뢰 추정 폭발 사고와 관련, 27일 현장조사에 나섰으나 폭발 원점에는 도달하지 못했다.

군과 유엔군사령부가 서부전선에서 발생한 지뢰 추정 폭발 사고 현장조사를 위해 지난 26일 비무장지대(DMZ) 내에서 기동로 확보 및 작전환경 조사 활동을 하는 모습. 합참 제공 영상 캡처

합참은 이날 “(지난 21일) DMZ 내 지뢰 추정 폭발 상황 관련, 현장조사를 위해 폭발 발생 추정 지점 근접지역까지 도달했다”고 밝혔다. 폭발 지점에는 도달하지 못했다는 의미다. 합참은 “현장조사 지역은 DMZ 내 미확인 지뢰지대로 위험성이 높을 뿐 아니라 작전수행인원들의 피로도도 극심해 안전을 최우선으로 고려했다”고 설명했다.



이날 투입된 현장조사팀은 군 작전병력, 유엔사 군정위(비서장 등), 조사기관 등 총 40여 명으로 구성됐다. 21일 당시 작전을 수행했던 간부 일부도 포함됐다. 군은 유엔사 인원들과 선두에서 지뢰탐지기 등을 활용해 오전 9시부터 일몰까지 DMZ 내 기동로에 대한 지뢰 정밀탐색 및 추가 기동로 확장 등을 실시했다. 지난 26일에도 기동로 확보와 작전환경 조사를 진행했다. 군은 조만간 DMZ로 다시 들어가서 현장조사를 실시할 계획이다. 합참은 “우리 군과 유엔사는 추가 현장조사를 통해 사고 원인 등을 철저하게 규명할 예정”이라며 “확인된 사실은 국민 여러분께 객관적이고 투명하게 설명드릴 계획”이라고 강조했다.



군 안팎에선 현장조사가 진행 후 파악되는 사실과 부상자 수술 시 제거한 지뢰 파편, 방호복의 화약 흔적에 대한 국립과학수사연구원의 초기 감정 등을 종합, 이르면 이번 주 내 1차 조사결과가 나올 수 있을 것이라는 전망이 나온다. 최종 결론은 국립과학수사연구원의 최종 감식 결과 등을 종합해서 내놓을 방침이다. 군 고위 관계자는 “(사고에 대해) 많이 궁금해하고 있어 1차적으로 설명을 하려고 준비 중”이라고 전했다.



군의 조사와 관련해 야권에선 “군이 현장조사를 지연시키고 있다”고 비판 수위를 높여왔다. 이에 대해 청와대 고위 관계자는 지난 24일(현지시간) 멕시코시티 프레스센터에서 기자들과 만나 “흑막이 있거나, 감추거나 은폐하는 건 전혀 있을 수 없다”며 “조사는 객관적으로 신속·철저하게 진행되고 있다”고 부인했다.

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