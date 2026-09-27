이란 혁명수비대 “호르무즈해협서 미국 무인 잠수정 나포”

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에서 미군의 첨단 무인 잠수정을 나포했다고 주장했다.

27일(현지시간) 혁명수비대 해군은 성명을 통해 “정보 우위와 전자전을 활용한 복잡하고 정교한 합동 작전을 바탕으로, 호르무즈 해협에서 첩보 활동을 벌이던 미군 첨단 무인 잠수정을 나포하는 데 성공했다”고 밝혔다.

혁명수비대는 나포한 잠수정이 고도로 지능화된 첨단 무인 잠수정 ‘레무스(Remus) 600’이라며 전문가들을 동원해 기기에 저장된 데이터를 추출·복구하는 작업을 진행하고 있다고 설명했다. 이어 “호르무즈 해협이 폐쇄됐음을 분명히 선언한다”며 “해협 내에서 벌어지는 어떠한 위험한 동향이나 무단 통행에도 단호하고 가차 없이 대응할 것”이라고 경고했다.

앞서 혁명수비대는 지난 8일에도 호르무즈 해협 입구에서 미군의 무인 잠수정 ‘다이브-LD(Dive-LD)’를 나포했다고 주장했다.

이란 혁명수비대 해군이 나포했다고 주장하는 미국 무인 잠수정. 세파뉴스 텔레그램 채널 캡처

이번에 이란 혁명수비대가 나포했다고 주장하는 레무스 600은 미 해군 등이 운용하는 다목적 자율 무인 잠수정(AUV)이다. 최대 수심 600m까지 잠항할 수 있으며 기뢰 탐색과 해저 지형 조사, 감시·정찰 등의 임무에 투입된다. 길이 약 3.25m의 어뢰 형태로, 모듈식 설계를 적용해 작전 목적에 따라 음파탐지기(소나)나 카메라 등 다양한 센서를 장착할 수 있다. 한 번 충전하면 최장 70시간 동안 사람의 조종 없이 수중 작전을 수행할 수 있는 것으로 알려졌다.

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