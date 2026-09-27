“명절에 무슨 일이…” 부안 새만금서 실종 신고된 40대 남성 숨진 채 발견

전북 부안 새만금동진대교에서 40대 남성이 실종 신고 나흘 만에 숨진 채 발견됐다.

27일 전북경찰과 무안·군산해경 등에 따르면 이날 오후 2시46분쯤 해경 헬기로 새만금동진대교 주변을 수색하던 중 실종 신고된 A(40대)씨를 발견했다. 이에 해경은 A씨를 인양해 신원 확인 결과 실종 신고된 이와 동일인으로 확인됐다.

A씨는 익산시 거주민으로, 지난 23일 야간작업을 마친 뒤 귀가하지 않자 동거인이 신고해 경찰과 소방이 공동 수색에 나섰다.

경찰이 새만금동진대교 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인한 결과 A씨는 실종 신고 다음 날인 24일 오전 5시14분쯤 다리에서 물로 떨어지는 장면이 포착된 것으로 알려졌다.

이에 경찰은 소방, 해경 등과 함께 해경 헬기 등을 동원해 일대 수색을 지속해 이날 새만금동진대교에서 8㎞가량 떨어진 새만금 스마트 수변도시 개발지구 주변 내호에서 숨져 있는 A씨를 발견됐다.

해경은 A씨의 정확한 사망 원인과 경위 등을 조사하고 있다.

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