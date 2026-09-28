‘17세 강심장’ 강준이, 두 번 실패 후 금빛 트릭 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

두 차례 넘어지고 고난도 기술마저 연거푸 실패했다. 금메달은 멀어지는 듯했다. 그러나 강준이(17·서울 영등포고)는 끝까지 포기하지 않았다. 마지막 트릭을 완벽하게 성공하며 한국 스케이트보드의 아시안게임 사상 첫 금메달을 일궈냈다.



강준이는 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 스트리트 결승에서 최종 합계 180.85점을 받아 정상에 올랐다. 스케이트보드가 정식종목이 된 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 한국 선수 최초의 금메달이다.

강준이는 27일 일본 아이치현 아이치 스카이 엑스포 홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 스케이트보드 남자 스트리트 결승에서 자신의 점수에 놀라고 있다. 도코나메=연합뉴스

출발은 불안했다. 강준이는 ‘런’ 2차 시기에서 넘어져 69.79점을 받았다. 이어 고난도 기술을 선보이는 ‘트릭’ 1·2차 시기에서도 잇따라 실패해 모두 0.00점에 그쳤다.



하지만 3차 시기에서 승부를 뒤집었다. 강준이는 고난도 기술을 완벽하게 성공시키며 92.40점을 받았다. 최종 합계 180.85점으로 일본 사사키 도아(172.35점)를 제쳤다. 동메달은 일본 오노데라 긴우(168.11점)가 차지했다.



한국 승마의 간판 남동헌(38)은 12년 만에 마장마술 아시안게임 금메달을 되찾았다.



남동헌은 이날 일본 도쿄 승마공원에서 열린 개인전 결승에서 마필 ‘레오니다스’와 출전해 75.190점을 기록, 금메달을 목에 걸었다. 2위 중국 위자이(75.050점)를 0.140점 차로 따돌렸다. 중국 라오자이(74.935점)는 동메달을 차지했다.



한국 마장마술은 1998 방콕 대회부터 2014 인천 대회까지 개인전과 단체전 금메달을 휩쓸었다. 그러나 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 금메달이 끊겼고, 2022 항저우 대회에서는 메달권에도 들지 못했다. 남동헌이 이번 대회에서 다시 금맥을 이었다.



남동헌은 지난 25일 김시우·이명석·도현우와 함께 출전한 단체전에서 은메달을 합작하기도 했다.



마장마술은 가로 60m, 세로 20m 크기의 경기장에서 기수가 말에게 지시해 정해진 경로를 따라 걷고 뛰는 등 다양한 동작을 수행하는 종목이다. 기수와 말의 섬세한 교감이 경기력에 큰 영향을 미쳐 ‘말 위의 발레’로 불린다.

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