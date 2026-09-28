‘삼전닉스’ 육아휴직 동시 줄었다…역대급 억대 성과급 기대감 고조

반도체 초호황을 맞은 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 상반기 육아휴직률이 동반 하락했다. 양사 육아휴직률이 동시에 낮아진 것은 처음으로, 수억원대 성과급을 위해 휴직을 포기하는 사례가 늘어날 것이라는 전망이 실제 수치로 나타난 것이다.



27일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 반기 및 사업보고서에 따르면 삼성전자의 올해 상반기 육아휴직률은 당해 출생 자녀가 있는 직원의 35.5%로 전년 동기 36.2%에 비해 0.7%포인트 낮아졌다. 남성은 지난해 상반기 12.4%에서 올해 상반기 11.2%로, 같은 기간 여성은 94.3%에서 88.2%로 나란히 낮아졌다.

삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 상반기 육아휴직률이 동반 하락했다. 연합뉴스

SK하이닉스의 올해 상반기 육아휴직률은 초등학생 이하 자녀를 둔 직원의 3.2%로, 전년 동기 4.0%에 비해 0.8%포인트 낮아졌다. 남성은 지난해 상반기 1.3%에서 올해 상반기 0.7%로, 같은 기간 여성은 10.1%에서 8.9%로 나란히 낮아졌다. 이때까지 양사 중 한 곳의 육아휴직률이 감소한 사례는 있어도, 양사가 함께 떨어진 적은 없었다.



전례 없는 반도체 양대기업의 육아휴직률 동반 하락 사태에는 역대 최대 성과급을 놓치지 않기 위한 직원들의 선택이 영향을 미친 것으로 분석된다.



반도체 초호황에 힘입어 삼성전자 반도체 부문은 영업이익의 10.5%, SK하이닉스는 영업이익의 10%를 상한 없이 성과급으로 지급하는 데 노사가 합의한 바 있다. 양사가 역대급 실적을 기록하는 만큼 양사 직원이 받을 성과급은 억대가 넘을 것으로 추측된다. 삼성전자는 올해 예상 영업이익이 350조원을 넘는다. 이에 따라 반도체 부문 성과급이 적게는 2억원, 많게는 6억원이 넘을 것으로 예상된다. 이런 가운데 상승하던 육아휴직률이 하락 전환하자 억대 성과급에 대한 기대감이 반영됐다는 풀이가 나오는 것이다.



SK하이닉스도 실적과 육아휴직률의 반비례 추세가 확인된다. 8조원 가까운 영업손실로 적자 전환한 2023년 육아휴직률은 8%를 넘어 최고치를 기록했으나, 연간 영업이익이 23조원대와 47조원대로 급반등한 2024년, 2025년에는 2년 연속 6%대로 낮아졌다.

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