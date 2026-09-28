[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 28일 (월요일) 60년생, 다 잡은 물고기도 놓친다 하니 조심하세요

96년생: 여성은 육체적인 고통을 당할 수 있으니 주의하자. 84년생: 좋은 운이 도래하니 만사형통이다. 72년생: 계획과 진행은 지금이 적기다. 60년생: 다 잡은 물고기마저 놓칠 운이다. 48년생: 아파트·빌라·주택 매매는 동북방으로 추진하세요. 36년생: 사람들 뒤에서 몸을 숨기는 것이 좋겠다.

97년생: 중간에서 이간질하는 사람에게서 물러나라. 85년생: 꼬였던 일이 해결되겠구나. 73년생: 신불자는 해결책이 나타난다. 61년생: 문서나 서류 관리에 신경 쓰자. 49년생: 재정 문제는 지인으로부터 희소식이 온다. 37년생: 개인위생에 많은 신경을 쓰자.

98년생: 현금이 필요한데 부동산에 묶여 곤란하다. 86년생: 급한 일일수록 신중하게 결정하라. 74년생: 시작보다는 마무리에 신경 쓸 시점이다. 62년생: 자존심은 버리고 순리대로 진행하자. 50년생: 상가나 건물 매매는 남북방으로 추진하세요. 38년생: 건강에 과민하게 반응하지 말자.

99년생: 빈손으로 돌아가고 싶지만 여건이 안 된다. 87년생: 남동쪽으로 움직이면 길하다. 75년생: 오르지 못할 나무는 결코 없을 것이다. 63년생: 신규 사업은 철저한 준비가 필요하다. 51년생: 금전 융통은 이씨·최씨·장씨에게 부탁하세요. 39년생: 뜻이 같은 사람을 먼저 찾아라.

00년생: 씩씩한 모습으로 내일을 기약해야 한다. 88년생: 좋은 운이 다가오니 조급해하지 마라. 76년생: 작은 것도 세심하게 챙기는 시기다. 64년생: 매매나 이동하기에 좋은 운이다. 52년생: 실리를 추구하기에 좋은 시기다. 40년생: 토지·땅·대지 매매는 좋은 소식이 온다. 28년생: 자기 모습과 어울려야 보기에도 좋다.

01년생: 수입보다 지출이 많으니 절약하자. 89년생: 적지만 결과에 만족하고 감사하라. 77년생: 의외의 성과를 거둘 수 있다. 65년생: 조금 손해 본다는 마음으로 다가서자. 53년생: 하루라도 빨리 시작하는 것이 이득이다. 41년생: 현금 융통에 어려움이 있는 운이다. 29년생: 소일에 충실한 모습을 보일 때이다.

02년생: 기분대로 행동하면 불리한 양상이 펼쳐진다. 90년생: 경거망동하면 일을 망치게 된다. 78년생: 마음에 드는 이성이 나타난다. 66년생: 주변 일에 따라 만감에 대처하자. 54년생: 관망하는 자세를 취하는 것이 좋다. 42년생: 아파트·빌라·주택 매매는 서남방으로 추진하세요. 30년생: 우측에서 시작한 일은 좌측에서 마무리하라.

03년생: 주변이 어수선하니 편하지가 않을 듯하다. 91년생: 여러 가지 신경 쓸 일이 많이 생긴다. 79년생: 자신만의 창의적인 발상이 요구된다. 67년생: 지출의 규모를 줄이자. 55년생: 조용한 집안에 평지풍파가 일어난다. 43년생: 부동산은 좋은 결과가 기대된다. 31년생: 칭찬은 관대하게 하고 비판은 조심스럽게 하라.

04년생: 열정을 차분히 식히고 겸손하게 해야 한다. 92년생: 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 80년생: 서남방에서 이성 친구가 나타난다. 68년생: 적극적으로 일하는 자세를 가지자. 56년생: 무엇을 택해야 할지 갈등이 생긴다. 44년생: 금전 문제는 좋은 소식이 오는 운이다. 32년생: 새로운 사람만 찾는 것은 그리 좋지 않다.

05년생: 교만하면 실패의 수가 따를 듯하다. 93년생: 근심하고 자기 과신을 삼가면 행운수가 따른다. 81년생: 자신의 판단만 믿지 말자. 69년생: 일을 두고 생각이 많은 시점이다. 57년생: 과거의 실패는 미래의 성공을 위한 첩경이다. 45년생: 토지·땅·대지 매매는 동북방으로 추진하세요. 33년생: 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라.

06년생: 신뢰를 얻지 못할 수 있으니 신뢰 회복에 힘써야 한다. 94년생: 적당히 처리하면 부작용이 생긴다. 82년생: 하면 된다는 정신으로 도전하자. 70년생: 발바닥에 땀이 나도록 뛰자. 58년생: 서원했던 관계를 돈독하게 만들 수 있다. 46년생: 점포 매매에 기쁜 소식이 오는 운이다. 34년생: 겉만 화려하고 내실이 없으니 답답하다.

95년생: 낙상수나 사고수가 있으니 주의하라. 83년생: 자신감을 갖고 일에 다가서자. 71년생: 현재 일은 미루지 말고 실행하라. 59년생: 좋은 소식이 들려오니 기쁨이 충만하다. 47년생: 재정 문제는 동남방의 후배나 동료에게 부탁하세요. 35년생: 지나간 것을 더 이상 생각하지 마라.

백운철학원

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