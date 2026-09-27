‘어펜져스’ 맏형의 드라마… 사브르 4연패 찔렀다 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

대한민국 펜싱 대표팀 오상욱(대전광역시청)이 한국 사브르의 새로운 장을 열었다. 오상욱과 함께 ‘어펜져스’로 불리던 구본길·김정환·김준호가 모두 태극마크를 내려놓은 뒤 처음으로 대표팀 맏형이 된 그는 일본 안방에서 후배들을 이끌고 마지막 한 점까지 버텨내며 아시안게임 2연속 2관왕과 더불어 한국 남자 사브르의 대회 4연패를 완성했다.



오상욱, 박상원(대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(국군체육부대)으로 구성된 남자 사브르 대표팀은 지난 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 결승에서 일본을 45-44로 꺾었다. 2014 인천 아시안게임부터 시작된 이 종목 금메달은 2018 자카르타·팔렘방과 2022 항저우 대회를 거쳐 4개 대회 연속 이어졌다.

아시아 제일검 오상욱이 26일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 사브르 남자 단체 결승전에서 일본을 극적으로 꺾은 뒤 칼을 들어 관중들에게 인사하고 있다. 도코나메=뉴시스·뉴스1

이번 대회 결승 승부처는 마지막 주자 오상욱의 경기였다. 한국은 중반까지 앞섰지만 7라운드에서 역전을 허용했고, 오상욱이 피스트에 들어섰을 때는 40-41로 뒤졌다. 일본이 44-41까지 달아나면서 한국은 한 점만 더 내주면 금메달을 놓치는 상황에 몰렸다. 하지만 노련미까지 갖춘 오상욱은 한 점씩 격차를 줄였다. 기어이 44-44를 만든 뒤 마지막 공격으로 일본 고쿠보 마오의 상체를 찔렀고 비디오 판독까지 이어진 끝에 오상욱의 득점이 인정됐다. 극적인 역전승이었다.



오상욱은 경기 후 “때리자마자 100% 이겼다고 생각했다. 할 수 있는 어필은 해보자고 생각했는데, 확신이 있었다”며 마지막 공격을 돌아봤다. 41-44로 몰렸던 순간에 대해서는 “냉정함을 유지하려고 많이 노력했다”며 “몇 점 내줬으나 그 데이터를 입력해서 어떻게 해야 할지 생각하고 그 경기에만 집중하려고 했다”고 말했다.

같은 날 오상욱, 박상원, 황희근, 도경동(오른쪽부터)이 금메달을 차지한 뒤 태극기를 들고 기념 촬영을 하는 모습. 도코나메=뉴시스·뉴스1

개인전 금메달에 이어 단체전까지 석권한 오상욱은 항저우에 이어 2회 연속 2관왕에 올랐다. 아시안게임 통산 금메달은 5개로 늘어 구본길이 보유한 한국 선수 최다 기록(6개)에 1개 차로 다가섰다. 그는 “이제 끝났다는 게 실감 나고 행복하다. 지켜냈다는 의미가 크다”고 밝혔다.



이번 대회는 ‘어펜져스’ 이후 한국 남자 사브르가 처음으로 치른 국제종합대회였다. 오상욱은 “예전에 형들과 함께할 때도 단체전 마지막 주자는 제가 했기에 크게 달라진 건 없는 것 같다”면서도 “뒤에서 많은 피드백을 해주던 (김)정환이 형, 잘 못 뛰면 뒤에서 시무룩해 하던 (구)본길이 형, 냉철한 (김)준호 형이 생각난다”고 했다.



이렇게 형들을 의지했던 오상욱은 이번 대회 든든한 에이스의 몫을 다했다. 그는 7라운드에서 역전을 허용한 도경동에게는 “내가 해줄 테니까 너무 신경 쓰지 말라”고 했다. 도경동은 “형에게 짐이 됐다고 생각했는데, 이기면서 다행히 해프닝으로 끝낸 것 같다”고 전했다. 도경동은 개인전 8강 탈락 뒤 오상욱에게 조언을 구했고, 같은 방을 쓰며 도움을 받았다. 그는 “형이 많이 보살펴줬다. 좋은 말을 해줘서 오늘 힘을 낼 수 있었다”며 “새로 처음부터 다시 배워야 할 것 같다”고 말했다.



8라운드에서 격차를 좁힌 박상원의 역할도 컸다. 2024 파리 올림픽에 이어 아시안게임 단체전 금메달을 추가한 그는 “쉽지 않은 여정이었는데, 짜릿하다”고 말했다.



한국 남자 사브르의 다음 목표는 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽이다. 한국은 2012 런던부터 2024 파리까지 올림픽 남자 사브르 단체전 3연패를 달성했다. 오상욱은 “아시아 국가들이 전체적으로 많이 올라오면서 우리도 머물러 있지 않고 올라가야 한다”며 “더 성장해서 다음에는 더 큰 격차로 이기는 게 우리의 숙제가 됐다”고 강조했다.



한편 박지희·심소은(이상 서울특별시청), 모별이(인천광역시 영종구청), 이세주(충북도청)로 구성된 한국 여자 플뢰레 대표팀은 일본과의 결승에서 28-29로 패해 은메달을 차지했다. 개인전에 이어 단체전에서도 은메달을 딴 박지희는 “동생들이 잘해줘서 이 정도까지 올 수 있었는데 아쉽다”며 “남은 2년을 잘 준비해서 LA 올림픽 출전권을 획득해 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 말했다.

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