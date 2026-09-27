[상생경영 특집] 천안아산점에 인기 브랜드 총집합 매장

신세계백화점이 천안아산점에 최신 국내 브랜드를 한데 모은 ‘신세계 하이퍼그라운드’를 선보인다.



신세계백화점은 지난 18일 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용한 첫 매장인 신세계 하이퍼그라운드 천안아산점을 열었다고 27일 밝혔다. 신규 브랜드 20개를 선보이며 스트리트 패션부터 제조유통일괄상품(SPA), 잡화까지 상품 구성을 폭넓게 확대한 것이 특징이다. 포터리와 무신사 스탠다드, 세터, 노매뉴얼, 마크곤잘레스, MMLG 등 젊은 고객들에게 인기 있는 브랜드를 한데 모았다. 개점을 기념한 혜택도 마련했다. 10월 한 달간 구매 금액의 10%를 적립해주는 ‘하이퍼그라운드 마일리지’를 운영하고, 브랜드별 할인과 단독 상품 등 다양한 혜택도 선보인다.

신세계백화점이 새로운 브랜드 아이덴티티(BI)를 적용한 첫 매장인 신세계 하이퍼그라운드 천안아산점을 열었다. 신세계 제공

신세계백화점이 새 BI를 적용한 첫 매장으로 천안아산점을 선택한 것은 젊은 고객층이 두껍기 때문이다. 올해 상반기 천안아산점의 2030대 고객 비중은 42%로 신세계백화점 전점 평균인 28%보다 1.5배 높다. 유행에 민감하고 새로운 브랜드에 대한 관심이 높은 젊은 고객이 많은 만큼 이들의 취향에 맞춰 감각적인 패션 콘텐츠를 대폭 강화했다.



신세계백화점은 천안아산점에서 첫선을 보인 새로운 신세계 하이퍼그라운드 BI를 확대할 계획이다. 부산 센텀시티점과 대전 신세계 아트앤 사이언스 등 기존 하이퍼그라운드 매장에 순차적으로 적용한다. 향후 해외에서 진행하는 팝업에도 동일한 BI를 적용해 국내외에서 일관된 브랜드 경험을 선보일 예정이다.



이번 리브랜딩을 통해 하이퍼그라운드의 브랜드 정체성도 하나로 통합한다. 그동안 국내 백화점에서 유망 국내 브랜드를 소개하는 오프라인 공간과 국내 브랜드의 해외 진출을 지원하는 플랫폼으로 각각 운영해온 하이퍼그라운드를 하나의 브랜드로 재정비한 것이다. 국내에서 유망 브랜드를 발굴하고 고객 접점을 넓히는 동시에 해외 시장 진출까지 연계해 시너지를 높인다는 구상이다.



장수진 신세계백화점 상품본부장은 “천안아산점 하이퍼그라운드를 통해 젊은 고객들이 새롭고 경쟁력 있는 국내 브랜드를 한자리에서 만나볼 수 있도록 했다”며 “앞으로도 신세계만의 상품 기획력과 유통 경험을 바탕으로 새로운 브랜드를 지속적으로 발굴하고 고객들에게 차별화된 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

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