[이코노 브리핑] 농협금융 ‘건강증진형 상품’ 5종 선봬 외

농협금융 ‘건강증진형 상품’ 5종 선봬

NH농협금융지주가 고객의 건강관리를 지원하는 동시에 금융혜택을 제공하는 ‘건강증진형 금융상품’ 5종을 올해 차례로 선보인다고 27일 밝혔다. NH농협은행은 이달부터 ‘zgm 러닝카드’를 통해 러너 맞춤형 혜택을 제공한다. NH농협손해보험은 헌혈·노인대학 수료 등 사회활동을 하면 보험료를 할인해주는 제도를 도입했다.

8월 오디세이 등 대작 23.2% ‘N차 관람’

삼성카드 데이터플랫폼인 데이터랩은 오디세이(8월5일 개봉)와 스파이더맨(7월29일 개봉)이 흥행 돌풍을 일으킨 8월 한 달간 2회 이상 영화를 본 회원의 비중이 23.2%로 집계됐다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 1월부터 지난달까지 월 2회 이상 관람 회원의 평균 비중(19%)보다 4.2%포인트 높은 수준이다.

맛 축제 20개 통합 ‘K푸드 페스타’ 개막

농림축산식품부가 전국에서 열리는 대표 식품 축제 20개를 하나로 엮은 ‘K푸드 페스타’를 내달부터 두 달 동안 개최한다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 전국 각지에서 열리는 식품 행사를 단일 브랜드로 통합하는 첫 시도다. 농식품부는 축제에 앞서 28~30일 인천국제공항 교통센터에서 홍보 데스크를 운영, 방문객 맞이에 나선다.

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