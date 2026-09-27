3천만원 장벽에 막힌 개미들…레버리지 ETF 거래대금 92% 급감

국내 단일종목 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)의 거래대금이 예탁금 상향 등 규제 강화 이후 90% 넘게 감소한 것으로 나타났다.

27일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 김용만 의원실이 한국거래소로부터 제출받은 자료에 따르면 단일종목 레버리지·인버스 ETF 16종의 일평균 거래대금은 예탁금 규제 시행 전 한 달간 12조2500억원에서 시행 후 한 달간 9900억원으로 약 92% 감소했다.

앞서 금융당국은 지난 7월31일 단일종목 레버리지·인버스 상품의 기본예탁금 요건을 기존 1000만원에서 현금 3000만원으로 강화했다. 레버리지 ETF가 증시 변동성을 키우는 주범으로 지목되자 금융당국이 내놓은 규제 방안이었다. 반도체 업황 피크아웃(정점 후 하락) 우려 속에 투자 문턱마저 높아지자 레버리지 ETF 투자 열기는 사그라들었다.

구체적으로 보면 레버리지 ETF 14종의 일평균 거래대금은 8조6400억원에서 8000억원으로 91% 줄어 10분의 1 수준이 됐고, 인버스2X ETF 2종의 경우 3조6000억원에서 1900억원으로 95% 감소했다.

회전율도 크게 줄었다. 단일종목 레버리지 ETF 14종의 일평균 회전율은 43.6%에서 5.9%로 낮아졌고, 단일종목 인버스2X ETF 2종의 경우 무려 1110.4%에서 125.0%로 급락했다.

레버리지 ETF 14종의 일평균 거래대금은 규제 직전인 7월27∼30일 6조4400억원에서 시행 첫 주 8700억원으로 급감했다. 이후 꾸준한 감소세를 보인 가운데 8월31일에는 5300억원까지 떨어졌다.

개인 투자자들의 투자 열기도 빠르게 식었다. 규제 전 5주간 꾸준히 일평균 순매수를 이어가다 규제 시행 당일인 7월31일 1조706억원 순매도로 돌아섰다. 8월24∼28일 구간을 제외하면 이후에도 매주 매도 우위를 보였다.

김 의원은 “거래가 줄었다는 사실만으로 투자자 보호가 완성됐다고 볼 수는 없다”며 “앞으로 정부는 예탁금 규제 효과가 더 장기화할지, 규제 밖에 남아 있는 상품으로 위험이 옮겨가지 않는지 등 시장을 계속 주시해야 한다”고 말했다.

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