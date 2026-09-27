[상생경영 특집] 특수학급 8곳 새 단장… 맞춤형 학습공간 조성

포스코가 경북 포항·전남 광양·서울 지역 초등학교 특수학급 8곳을 맞춤형 리모델링하며 특수교육대상 학생들을 위한 학습 공간 조성에 앞장서고 있다.



27일 포스코에 따르면 포스코의 ‘함께 자라는 교실’ 리모델링 지원사업은 사업장이 위치한 주요 지역의 국공립 초등학교 중 특수학급을 운영하는 학교를 대상으로 진행됐다. 특수교육대상 학생과 교사들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 교육 공간을 개선하는 것이 사업의 핵심 목적이다.

포스코의 ‘함께 자라는 교실’ 지원사업으로 리모델링이 완료된 전남 광양 진상초 특수학급 교실. 포스코 제공

포스코는 지난 4월 지원 신청을 접수한 뒤 5~6월 현장 심사와 특수학급 교사 인터뷰를 거쳐 최종 대상 학교를 선정했다.



심사 과정에서는 학교 설립 연도에 따른 건축물 노후도, 특수교육대상 학생 수, 정부 지원 이력 및 향후 지원 계획 등을 종합적으로 평가해 지원 필요성이 높은 곳을 선정했다.



그 결과 포항 장량초, 광양 진상초, 서울 미양초·영신초·상신초·사당초·수송초·천동초 총 8개 학교가 최종 선정됐다. 포스코는 학생들의 수업 공백을 최소화하고 2학기를 새 공간에서 맞이할 수 있도록 여름방학을 활용해 공사를 집중적으로 진행했다.



이번 리모델링은 단순한 시설 교체를 넘어 실제 이용자인 학생들의 생활 패턴과 교사들의 의견을 적극 반영한 것이 특징이다.



학생들이 활동 중 다치지 않도록 바닥 및 벽면에 쿠션을 보강하고 바닥 난방시설을 새롭게 설치했다. 아울러 정서적 안정을 돕는 심리 안정 공간과 부족했던 수납공간을 효율적으로 배치해 편안한 교실 환경을 완성했다.



뜻깊은 인연과 사연도 이어졌다. 포항 장량초 특수학급 교사는 해당 학교 졸업생으로, 모교 후배들을 가르치며 이번 사업에 직접 신청했다. 리모델링 시공을 맡은 업체의 팀장과 팀원들도 장량초 출신으로 구성돼 후배들에게 선물을 전한다는 마음으로 정성을 다해 공사에 임했다고 한다.



1919년 개교한 광양 진상초는 이번 지원사업에 선정된 8개 학교 중 역사가 가장 오래됐고, 전교생 32명으로 규모가 가장 작다. 특수학급 학생도 1명뿐이라 그동안 정부 지원을 받기 어려웠지만 이번 사업을 통해 교실을 새롭게 단장하며 학생과 교직원들에게 기쁨을 안겼다.



이번 특수학급 리모델링 사업은 단순한 시설 개선을 넘어 특수교육대상 학생들이 존중받으며 함께 성장할 수 있는 교육환경을 조성했다는 점에서 높은 평가를 받고 있다. 현장의 한 특수학급 교사는 “특수학급 학생들에게는 교실 안의 작은 불편도 더 크게 다가온다”며 “학생들이 편안해지면 교사들도 학생들에게 온전히 집중할 수 있어 교실 리모델링의 의미가 크다”고 소감을 전했다.



리모델링 개소식에 참석한 포스코 관계자는 슬링백, 키캡 등 새 학기 선물 키트를 학생들에게 전달하며 “이번 사업은 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하는 동시에 리모델링 공사에 따른 교사들의 행정업무 부담을 덜어드리는 데 중점을 뒀다. 앞으로도 현장의 목소리를 반영한 실질적인 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.



포스코는 올해 초등학교를 시작으로 내년에는 중학교까지 지원 범위를 확대할 예정이다.



아울러 포스코그룹은 미래세대 육성 및 지역사회와의 상생을 위해 도움이 필요한 복지 사각지대를 발굴해 사회적 책임을 꾸준히 실천할 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지