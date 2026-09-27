[속보] 장동혁 “추석 민심 일촉즉발…한 줌도 안 되는 투기꾼 잡겠다고 농민 삶 망가뜨려”

장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 농지 전수조사, 비무장지대(DMZ) 지뢰폭발 추정 사고 등 현안과 관련해 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표는 27일 “이번 추석 민심을 한마디로 하면 일촉즉발”이라며 “농지 수탈, 부동산 수탈, 국민 재산 약탈을 즉각 중지하라”고 주장했다.

장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 “국민의 분노 게이지가 폭발 직전이었다. 많은 분께서 다음 대선이 언제냐 물었다. 이재명 대통령이 미국 간 뉴스 보며 차라리 안 왔으면 좋겠다는 분들이 한둘이 아니었다”며 이같이 말했다.

그는 정부의 농지 전수조사에 대해 “농민들의 분노가 그야말로 하늘을 찌르고 있었다”며 “농사 안 짓는 땅은 강제매각 시키겠다는 대통령 말에 ‘왜 대통령이 내 땅을 빼앗아 가냐’며 제발 막아달라고 하소연하는 분들이 정말 많았다”고 말했다. 그러면서 “한 줌도 안 되는 투기꾼을 잡겠다고 농민들 삶을 다 망가뜨리는 게 이 정부 농업 정책이냐”라고 반문했다.

정부의 부동산 정책에 대해서도 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 장 대표는 “연말 이사 철이 가까워져 오며 집 걱정하는 국민이 많았다. 이 대통령은 강남 집값 찔끔 내릴 동안 다른 지역은 다 폭등했는데도 ‘가격 평탄화’라고 주장했다”라며 “당장 서민들은 전월세 걱정으로 밤잠 못 이루고 있고, 집 가진 국민은 세금 폭탄에 떨고 있다”고 말했다.

아울러 “지금 우리 국민은 이 대통령의 김정은 심기 경호에도 크게 분노하고 있다. 우리 군 대대장이 발목을 잃고 장병들이 부상 당했는데도 이 대통령은 형식적인 SNS 글을 써놓고 어떤 입장도 내놓고 있지 않다”고 비판했다.

장 대표는 질의응답에서 추석 민심을 듣고 결정하겠다고 밝힌 ‘장외 집회’에 나설 것인지 묻는 말에 “대법관 재제청 문제나 농지 전수조사 문제, 지뢰 폭발 사고, 북한 포로 송환 등 여러 현안이 산적해 있다”며 “앞으로 대통령과 민주당이 어떻게 하는지 좀 더 살펴보겠다”고 답했다.

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