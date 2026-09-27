의사 수 최하위에 상급병원 0개… 경북 의료비 2조원 타지역으로 샜다

경북도민의 관내 의료 이용률이 5년 연속 전국 최하위에 머물며 한해에만 2조원이 넘는 의료비가 다른 시도로 빠져나가는 것으로 나타났다.

더불어민주당 임미애 국회의원이 27일 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 기준 경북의 관내 의료 이용률은 59.7%에 그쳤다. 도시 특수성이 있는 세종(52.8%)을 제외하면 전국 16개 시·도 중 가장 낮았다.

경북도민의 관내 의료 이용률이 5년 연속 전국 최하위에 머물며 한해에만 2조원이 넘는 의료비가 다른 시도로 빠져나가는 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

지역 별로는 대구(90.4%), 서울(89.7%) 등 특별·광역시와는 약 30%포인트 격차를 보였다. 또한 전북(81.2%)과 경남(74.4%), 강원(71.5%), 충북(68.3%), 전남(63.3%) 등 도 단위 지역 중에서도 경북은 유일하게 50% 대에 머물렀다.

문제는 이러한 현상이 일시적이지 않다는 점이다. 경북의 관내 의료 이용률은 세종시를 제외하면 최근 5년 연속 전국 시·도 가운데 꼴찌이다. 경북의 관내 의료 이용률은 2021년 59.4%, 2022년 60.0%, 2023년 58.9%, 2024년 60.9% 등을 보였다.

낮은 의료 충족률은 진료비 역외 유출로 이어졌다. 지난해 경북 주민의 총 진료비 5조2164억원 가운데 40.3%인 2조1017억원이 다른 지역 의료기관으로 빠져나갔다. 연간 관외 유출 진료비 역시 해마다 늘어 지난해 처음으로 2조원을 돌파했다. 최근 5년간 누적 유출액은 9조4663억원에 달했다.

도민들이 관외 병원으로 향하는 근본 원인은 열악한 의료 인프라다. 경북은 전국에서 면적이 가장 넓지만 인구 1000명당 의사 수는 1.4명으로 전국 최하위 수준이다. 도내 응급의료 취약지도 15곳에 이르지만 상급종합병원은 0곳이다.

임 의원은 “상급종합병원이 전무하고 관외 의료 이용이 가장 높은 경북이야말로 의대 신설이 가장 절실한 지역”이라고 말했다.

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