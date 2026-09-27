이경실 "임신한 내게 조영남이 '배 터지겠다'…방청객 앞에서 엉엉 울어"

방송인 이경실이 임신 당시 가수 조영남의 말에 상처받아 녹화장에서 눈물을 쏟았던 일을 떠올렸다.

26일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 이경실이 과거 조영남과 함께 방송하던 시절의 일화를 공개했다.

이경실은 "어느 날 촬영장에 도착한 오빠를 보고 제가 인사를 했다. 임신해서 배가 부른 저를 보더니 '이야~너 배가 점점 더 나오는구나. 배가 터지겠다'라고 하더라"며 "그래서 방청객, 스태프 다 들었다"고 말했다.

이어 "나는 이미 '힘들어서 못 하겠다'라고 제작진에게 얘기하고 기분이 안 좋고 예민할 때였는데 그런 얘길 들은 거다"라고 당시 상황을 설명했다.

이경실은 결국 조영남에게 "내가 힘들어서 그만한다고 했어. 오빠가 왜 사람들 많은 데서 나를 창피하게 해. 나도 진짜 힘들다고"라며 엉엉 울었다고 했다.

그는 "한 번 우니 울음이 안 그쳤다"며 한 방청객이 조영남에게 "그건 조영남 씨가 잘못한 거예요"라고 말했다고 전했다.

하지만 조영남은 당시 "배가 많이 나와서 배가 나왔다고 한 건데"라는 반응을 보였다고 이경실은 회상했다.

이경실은 일주일 뒤 조영남이 당시 교제하던 여자친구를 통해 자신에게 꽃다발을 전달했다고 밝혔다.

그는 조영남이 "내가 세상에 태어나서 여자한테 꽃다발 준 건 이경실 네가 처음이다"라고 말했다며 당시 상황을 전했다.

이어 자신이 "꽃 안 가져"라고 하자 조영남이 "내가 미안해서 잘못했다는 거 아니냐"라고 말했다고 덧붙였다.

<뉴시스>

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