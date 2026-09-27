도경완, 장윤정 롤렉스 18K 금통 공개

아나운서 출신 방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정이 소장하고 있는 고가의 명품 시계를 공개해 눈길을 끌었다.

아나운서 출신 방송인 도경완이 아내인 가수 장윤정이 소장하고 있는 고가의 명품 시계를 공개해 눈길을 끌었다. 도장TV

도경완은 26일 자신의 유튜브 채널 ‘도장TV’를 통해 공개한 영상 ‘언제 내려갈지 모르니 빨리 보세요’에서 장윤정이 가지고 있는 시계들을 하나씩 살펴보는 시간을 가졌다. 다양한 시계 가운데 특히 도경완의 시선을 사로잡은 것은 롤렉스의 데이데이트 18K 금통 모델이었다.

도경완은 해당 제품을 소개하면서 “압도적으로 비싸다. 제가 이걸 차면 손가락질하는 분들도 있으실 텐데 장윤정은 이거 차도 된다고 하실 것”이라며 상당한 가격의 시계라는 점을 강조했다. 그가 소개한 제품은 롤렉스 데이데이트 금통이었다. 해당 시계는 특히 18K 골드 소재로 제작된 해당 모델은 높은 가격대를 형성하는 것으로 알려져 있다.

도경완은 이 시계를 직접 들고 무게감에 대해서도 언급했다. 시계를 손에 들었을 때 느껴지는 묵직한 무게 때문에 떨어뜨릴까 봐 조심스럽다는 반응도 보였다. 귀금속 소재가 상당 부분 사용된 제품인 만큼 실제로 들어봤을 때 상당한 무게감이 느껴진다는 설명이다.

도경완은 장윤정이 해당 시계를 방송 활동을 하면서 착용한 적도 있다고 밝혔다. 장윤정이 트로트 방송에서 심사위원으로 출연했을 당시 몇 차례 이 시계를 착용했던 것으로 전해졌다.

평소 부부의 일상을 비롯해 다양한 이야기를 공개해 온 도경완은 이번 영상을 통해 장윤정이 소장한 시계를 직접 소개하면서 눈길을 끌었다. 특히 고가의 롤렉스 금통 시계가 공개되면서 시청자들의 관심을 모았다.

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