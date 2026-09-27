“불리는 이름은 바꾸기 싫었다” 유연석, 고민하다 예명 결정

배우 유연석이 현재 활동명인 ‘유연석’을 사용하게 된 배경을 직접 밝혔다. 본명은 ‘안연석’이지만 배우 활동을 시작하면서 성을 바꾸게 됐으며 여러 후보를 고민한 끝에 지금의 이름을 선택했다고 설명했다.

배우 유연석이 현재 활동명인 ‘유연석’을 사용하게 된 배경을 직접 밝혔다. 본명은 ‘안연석’이지만 배우 활동을 시작하면서 성을 바꾸게 됐으며 여러 후보를 고민한 끝에 지금의 이름을 선택했다고 설명했다. 유연석의 주말연석극

26일 유연석의 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에는 ‘너에게 다이브한 두 사람’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 드라마 ‘너에게 다이브’에서 호흡을 맞춘 김지연과 박서함이 게스트로 등장해 다양한 이야기를 나눴다.

대화 중 박서함의 이름에 대한 이야기가 나오면서 자연스럽게 이름과 관련된 에피소드가 이어졌다. 박서함은 현재 사용하고 있는 이름이 개명한 이름이라고 설명했다. 과거 아이돌 활동 당시에는 ‘박승준’이라는 이름을 사용했으며, 출생 당시에는 할아버지가 지어준 ‘박경복’이라는 이름을 가지고 있었다고 밝혔다.

박서함의 이야기를 듣던 유연석 역시 자신의 이름에 얽힌 사연을 공개했다. 유연석은 자신의 본명이 ‘안연석’이라며 현재 활동 중인 ‘유연석’은 예명이라고 밝혔다. 이름의 뒷부분인 ‘연석’은 그대로 유지하면서 성만 바꿔 활동하게 된 것이다.

그가 예명을 정하는 과정에는 배우로서의 활동을 고려한 고민이 담겨 있었다. 유연석은 “불리는 이름은 바꾸기 싫었다”는 확고한 태도를 전했다. 사람들이 자신을 부르던 ‘연석’이라는 이름 자체를 바꾸고 싶지는 않았다는 것이다. 결국 ‘연석’ 앞에 어떤 성을 붙일지를 고민하게 됐고, 몇 가지 이름을 떠올렸다고 설명했다.

처음 생각했던 성은 어머니의 성이었다. 어머니의 성이 ‘조’씨였기 때문에 ‘조연석’이라는 이름을 후보로 생각했다. 하지만 배우로 활동하면서 ‘조연’을 맡게 될 경우 이름 자체가 ‘조연’이라는 단어와 겹칠 수 있다는 점이 마음에 걸렸다고 했다.

또 다른 후보는 ‘주연석’이었다. 그러나 당시 배우로서 막 활동을 시작한 25세의 신인이었던 만큼 이 이름 역시 선뜻 선택하기 어려웠다고 회상했다. 아직 주연을 맡을 수 있을지 알 수 없는 상황에서 이름에 이미 ‘주연’이라는 의미가 들어가는 것이 부담스럽게 느껴졌다는 것이다.

최종적으로 선택한 이름은 ‘유연석’이었다. 결국 여러 후보를 놓고 고민한 끝에 다른 방향에서 자신의 이름을 결정하게 됐다.

당시 유연석은 ‘유연함’이라는 단어에 관심을 가지고 있었다고 설명했다. 배우라는 직업 역시 상황과 상대에 맞춰 유연하게 대응하는 자세가 필요하다고 생각했다고 말했다.

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