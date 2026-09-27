조영남, 전처 윤여정과 美 생활 회상…"뒹굴뒹굴 구르면서 웃었다"

가수 조영남이 전 부인인 배우 윤여정과 미국에서 생활하던 시절의 일화를 떠올렸다.

26일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 추석 특집 '추석에 나 혼자 산다'가 펼쳐졌다.

이날 조영남은 "내 생에 가장 웃긴 사연이 있다"며 미국에서 생활하던 당시를 회상했다.

조영남은 "미국에 살 때 우리 아들과 친구네 아들이 나이가 비슷했다. 그 집 엄마가 가수 리마김이었다"며 당시 아이들이 낚시를 하던 중 벌어진 일을 전했다.

그는 리마김의 아들이 던진 낚싯바늘이 리마김의 코에 걸렸고, 결국 낚싯줄을 끊은 뒤 병원으로 향했다고 설명했다.

이어 병원으로 가는 가족의 모습을 본 뒤 윤여정과 함께 웃음을 터뜨렸다고 했다.

조영남은 "사람이 너무 웃으니 배가 아프더라. 올 때까지 뒹굴뒹굴 구르면서 웃었다"고 말했다.

조영남은 해당 일화를 자신의 생애 가장 웃겼던 일로 꼽으며 당시를 떠올렸다.

한편 조영남은 1971년 윤여정과 결혼해 미국에서 생활했으며 슬하에 두 아들을 뒀다. 두 사람은 1987년 이혼했다.

<뉴시스>

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