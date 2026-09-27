출산 40일만에 '28㎏' 감량?…진서연 "건강하지 못한 다이어트" 고백

배우 진서연이 출산 직후 감행했던 다이어트 경험을 돌아보며 과도한 산후 다이어트의 위험성을 경고했다.

진서연은 최근 개설한 개인 유튜브 채널 '진짜루 진서연'의 첫 영상에서 "'40일 만에 28㎏ 뺐어요'가 사실이긴 하지만 굉장히 건강하지 못한 다이어트법"이라며 솔직한 심경을 털어놓았다.

이어 향후 채널을 통해 외형적인 감량보다는 삶의 질을 높일 수 있는 웰니스 루틴을 전하겠다고 밝혔다.

당시 그가 무리하게 다이어트를 해야 했던 배경에는 공식 석상 일정이 있었다.

영화 '독전'으로 시상식 초청을 받은 상황에서 출산 후 단 40일 만에 현장 복귀를 추진해야 했던 것이다. 진서연은 "28㎏을 안 빼면 드레스가 안 맞을 지경이었다"며 극심했던 당시 상황을 상기했다.

목표 달성을 위한 감량 과정은 가혹했다.

진서연은 산후조리원 입소 당시 일반적인 식사를 포기한 채 곡물 가루 위주로 버텼다. 그는 "산후조리원에 귀리 가루, 곡물 가루를 싸 들고 가서 복대로 배를 감싸서 엎드려 자면서 참아냈다"고 밝혔다.

다만 이 같은 무리한 감량의 여파는 오래 남았다. 그는 신체 상태가 완전히 정상을 되찾기까지 약 2년이라는 시간이 소요됐다고 고백했다.

출산 직후 급격한 체중 감량은 산모의 신체 회복을 심각하게 저해할 수 있다.

산후 6주까지는 호르몬 변화로 관절과 인대가 완화되어 있고 자궁이 원상태로 돌아가는 중요한 시기다. 이때 식사를 극단적으로 줄이거나 복대로 무리하게 배를 압박하면 자궁 복구를 방해할 뿐만 아니라 요통이나 골반 장기 탈출증 같은 질환으로 이어질 위험이 크다.

또한 영양 불균형 상태에서 단식을 감행하면 지방보다 근육 손실이 먼저 일어나 기초대사량이 떨어지고, 이는 장기적으로 요요 현상에 취약한 체질을 만든다.

특히 출산 직후에는 칼슘 손실이 심해 영양 공급이 부족할 경우 골밀도가 급격히 낮아져 골다공증 위험도 높아진다.

따라서 출산 후 최소 6주간은 충분한 휴식과 균형 잡힌 영양 섭취에 집중하고, 이후 식이섬유와 단백질 중심의 식단과 가벼운 운동으로 단계적인 감량을 시도할 필요가 있다.

<뉴시스>

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