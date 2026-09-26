'결혼 22주년' 유승준, 아내 공개하며 애정 가득 "많이 힘들었지"

유승준 SNS

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가수 유승준(미국명 스티브 승준 유)이 아내와의 결혼 22주년을 자축하며 여전한 애정을 드러냈다.

유승준은 지난 25일 자신의 인스타그램을 통해 "34년 전, 테츨라프 중학교 밖에서 나는 너를 너무 오래 바라봤다"라며 "너는 나를 향해 돌아서서 말했다, '뭘 보고 있어?' 내가 평생 함께할 사람을 보고 있다는 사실을 전혀 몰랐다"고 글을 올렸다.

그는 "오늘로 저희는 결혼한 지 22년이 됐다"며 "우리는 아름다운 날과 힘든 날을 모두 겪었고, 예상치 못한 폭풍도 견뎌냈다"고 했다. 이어 "당신은 누구도 볼 수 없을 만큼 더 많은 것을 지녔고, 제가 항상 존경할 만한 강인함을 지녔다"며 "아무도 보지 못한 눈물과 아무도 듣지 못한 기도가 있었다는 것을 안다"라고도 했다.

그러면서 "네가 나를 믿는 마음을 한 번도 멈추지 않아서 오늘 여기 있다"며 "내가 길을 잃었을 때조차도 당신은 내 마음을 알고 있었다, 세상이 등을 돌리는 것만 같을 때 당신은 남아 있었다, 고맙다, 쉽지 않은 사람이랑 살아줘서 많이 힘들었지"라며 고마움을 전했다.

유승준은 "어느 순간 우리는 여섯 식구가 됐다"며 "네 아름다운 아이들을 바라보며, 매일 온 마음을 다해 주시는 삶에 말로 다 표현할 수 없이 감사하다, 제 삶에 당신을 보내주신 하나님께 감사드린다"고 적었다.

그는 이어 "앞으로의 모든 시간 동안 내가 네가 기대어 쉴 수 있는 사람이 되고, 지쳤을 때 웃게 해주는 사람이 되며 처음 너를 바라봤던 그 눈빛 그대로 너를 바라보는 사람이 되고 싶다"며 "제가 당신과 우리 아이들과 함께 있을 때면, 벌써 조금은 천국 같은 기분이 든다"고 심경을 전했다.

끝으로 그는 "당신은 나의 여왕이고, 앞으로도 그럴 거다"라며 "22주년을 축하한다, 정말 많이 사랑해, 항상"이라고 거듭 애정을 드러냈다.

이와 함께 유승준은 아내와 함께한 과거 사진은 물론, 결혼식 사진을 게재하며 "또 허락 없이 사진 올렸네, 미안"이라며 "사랑해 유선아"라고 덧붙였다.

유승준은 2004년 결혼 후 2006년 장남, 2010년 차남을 얻었다. 2018년에는 쌍둥이 딸을 낳아 2남 2녀를 키우고 있다.

한편 유승준은 1997년 가수로 데뷔해 '가위', '나나나' 등의 히트곡으로 큰 인기를 얻었다. 그러나 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하며 병역 기피 논란에 휩싸였고, 이후 한국 입국 금지 조치를 받았다. 현재 유승준은 비자 발급과 관련한 세 번째 비자 소송 중이며, 항소심 선고는 오는 10월 2일 내려질 예정이다.

<뉴스1>

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