靑, 유시민 ‘국민 속였다’ 비판에 “사실 왜곡…유감”

청와대가 이재명 대통령이 당초 약속한 것과 다른 검찰개혁을 추진해 ‘국민을 속였다’는 취지로 비판한 유시민 작가의 발언에 대해 “사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감”이라는 입장을 밝혔다.

사진=뉴시스

청와대는 24일 “대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감”이라며 “근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중”이라고 했다. 법적 대응을 검토 중이라는 보도가 나왔지만, 청와대는 “법적 대응 여부는 결정된 바 없다”고 밝혔다.

유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 채널에 출연해 이 대통령이 18일 기자회견에서 밝힌 검찰개혁 관련 발언을 언급하며 “이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다”며 “대통령이 지금까지 국민을 속인 것”이라고 비판했다.

유 작가는 지난 7월에도 이 대통령이 수사·기소의 완전한 분리를 원하지 않는다는 취지의 주장을 한 바 있다. 당시 강유정 청와대 수석대변인은 “수사와 기소의 분리라는 검찰 개혁의 핵심 가치에 대해 이재명 대통령과 청와대는 한 번도 흔들린 적이 없다”고 반박했다.

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