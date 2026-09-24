"땀방울 결실, 가슴 뭉클"…조광희 선봉 카약, 男 4인승 500m '첫 金'

한국 카누 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 카약 4인승 500m에서 값진 금메달을 수확했다.

조광희, 김효빈(이상 울산광역시청), 장상원(인천연수구청), 최민규(국민체육진흥공당)가 출전한 한국은 24일 일본 아이치현 미요시 호수 카누 코스에서 열린 대회 카누 스프린트 남자 카약 4인승 500m 결승에서 1분22초587로 가장 먼저 결승선을 통과했다.

2위 중국(1분22초842)을 '0.255초 차'로 따돌리고 1위를 기록한 네 선수는 이번 대회 한국 카누 선수단 중 처음으로 시상대에 올랐다. 3위는 일본(1분25초909)이다.

지난 23일 한국은 예선 2조 경기에서 1분25초383으로 결승에 직행했고, 예선 기록을 2초796 줄여 금메달을 수확했다.

한국은 레이스 초반부터 안정적인 노 젓기와 뛰어난 레이스 운영으로 선두권을 유지했으며, 마지막 피치 스퍼트까지 펼친 끝에 결승선을 통과해 시상대에 오르는 쾌거를 이뤘다.

대한카누연맹에 따르면 카누 대표팀은 "그동안 흘린 땀방울이 결실을 보게 돼 가슴이 뭉클하다"라며 "성원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 남은 경기에서도 끝까지 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

조광희, 김효빈, 장상원, 최민규는 2018년 자카르타 팔렘방 대회와 2023년 항저우 대회 당시 은메달을 넘어 한국 선수로는 해당 종목에서 처음 아시아 정상에 우뚝 섰다.

특히 조광희는 직전 두 대회에서 준우승에 그쳤던 아쉬움을 털고 2전 3기 끝에 금메달을 땄다.

조광희는 주 종목인 카약 1인승 200m에서 2014년 인천 대회와 2018년 자카르타·팔렘방 대회 금메달을 딴 뒤 8년 만에 생애 3번째 아시안게임 금메달을 추가했다.

초등학생 시절 육상 선수를 꿈꿨던 조광희는 개인 사정으로 그만둔 뒤 중학교에 진학한 후 처음 카누를 시작했다.

2014년 인천 대회를 통해 처음 아시안게임을 밟은 조광희는 카약 1인승 200m에서 깜짝 금메달을 차지했다.

뒤이어 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 2연패를 달성하며 한국 카누 '간판'으로 우뚝 섰다.

다만 카약 4인승 500m에선 두 번 연속 눈앞에서 아시안게임 금메달을 놓쳤다.

조광희는 지난해와 올해 아시아선수권대회에서 은메달을 따며 예열을 마쳤고 김효빈, 장상원, 최민규와 환상의 호흡을 펼쳐 카약 4인승 500m 정복에 성공했다.

카누 스프린트는 잔잔한 물결의 경기장에서 설정한 직선거리를 노를 저어, 가장 먼저 결승선을 통과하는 선수가 우승하는 종목이다.

세부 종목은 덮개가 있는 배에 앉아 양날 노를 젓는 카약과 배 위에서 한쪽 무릎을 꿇고 외날 노를 젓는 카누로 나뉜다．

<뉴시스>

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