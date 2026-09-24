안철수 “젤렌스키가 대한민국 대통령인가… 李 대통령, 왜 숨겼나”

국민의힘 안철수 의원은 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명의 국내 송환 사실에 “이재명 대통령, 왜 숨겼나”라고 24일 따져 물었다.

국민의힘 안철수 의원. 뉴시스

국회 외교통일위원회 소속인 안 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “대북송금 재판 관련 북한에 약점이라도 잡혔나”라며 이같이 반응했다. 이어 “젤렌스키 대통령이 밝히지 않았으면 북송이라도 할 계획이었냐”고 날을 세웠다.

안 의원은 “젤렌스키가 대한민국 대통령인가”라며 “우리 국민이 북한군 병사의 한국행을 왜 우크라이나 대통령 유엔연설로 들어야 하나”라고 물었다.

앞서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 23일(현지시간) 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 전격 공개했다.

젤렌스키 대통령은 유엔총회 연설에서 “이들은 생포하기가 쉽지 않다”며 “그중 한 명은 포로로 잡힐 것을 알아차렸을 때, 스스로 목숨을 끊으려 했고 운명이 자신을 죽게 놔두지 않는 것에 충격을 받았다”고 말했다.

그러면서 “김정은은 그들을 마치 화폐처럼 이용하고 그 대가로 무언가를 얻고 있다”고 비판했다.

젤렌스키 대통령의 한국행 공표로 미뤄 송환은 안전하게 진행된 것으로 보인다.

북한군 포로 2명은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포됐으며, 이후 언론 인터뷰와 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국으로의 귀순 의사를 밝혀왔다.

정부도 북한군 포로는 헌법상 우리 국민이며 한국행 요청 시 전원 수용한다는 기본원칙과 관계 법령에 따라 필요한 보호와 지원을 제공할 것이라는 입장을 밝힌 터다.

이재명 대통령(오른쪽)과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 7월8일(현지시간) 튀르키예 앙카라의 한 호텔에서 열린 한-우크라이나 정상회담에서 악수를 하고 있다. 앙카라=뉴시스

이재명 대통령과 젤렌스키 대통령은 지난 7월 정상회담에서도 이 문제를 논의했다. 당시 양 정상은 북한군 포로 문제를 당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다.

청와대는 24일 언론 공지에서 “개별 인원의 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국간 구체적인 협의 내용 등에 대해서는 확인하기 어렵다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 “정부는 우크라이나 내 북한군 포로 문제 관련, 당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결되어야 한다는 일관된 입장을 견지해왔다”며 “이런 입장에 따라 그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다”고 설명했다.

국민의힘 유용원 의원은 같은 날 국회 기자회견에서 “인도주의적 차원에서 협조를 아끼지 않은 우크라이나 정부와 실무적 노력을 다해준 우리 정부 노고에 깊은 감사를 드린다”면서도, “헌법상 대한민국 국민인 이들을 포용하고 보호하는 주체로서 우리 정부가 좀 더 주도적이고 적극적인 자세로 임했어야 한다”고 강조했다.

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