[포토] 국민의힘 장동혁 “민주, 대법원으로 몰려가 장외투쟁 벌여”

국민의힘 장동혁 대표가 추석연휴를 하루 앞둔 23일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 추석연휴를 하루 앞둔 23일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하기 앞서 인사하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 추석연휴를 하루 앞둔 23일 서울 여의도 국회에서 현안 관련 긴급 기자회견을 하기 위해 회의실로 향하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 추석연휴를 하루 앞둔 23일 "민주당이 대법원으로 몰려가 장외투쟁을 벌였다"며 "대법관 제청에 모든 것을 거는 이유가 이재명 재판 재개 막으려는 마지막 발버둥이이라고 생각한다"고 밝혔다.

장 대표는 이날 여의도 국회에서 열린 기자회견에서 "하다하다 민주당이 대법원으로 몰려갔다. 집권여당이 대법원장을 쫓아내겠다고 아스팔트 좌파들 손잡고 장외투쟁을 벌인 것이다. 누가 헌정질서를 흔들고 삼권분립을 무너뜨리고 있는지 국민이 똑똑히 지켜보고 있다"라고 "이재명 대통령은 내란특별수사본부를 만들겠다고 한다. 김민석 대표는 내란 잔불 운운하며 조희대 특검까지 거론했다. 이렇게 까지 목숨걸고 대법관 제청에 모든 것을 거는 이유가 도대체 무엇인가? 이재명 재판 재개 막으려는 마지막 발버둥이라고 생각한다. 국정 파탄에 분노한 국민 시선을 돌려보겠다고 약발 다 떨어진 내란카드를 또다시 꺼집어든 것이다. 그러면서 내란 특검, 조희대 특검 운운하면서 대법원장까지 겁박하고 나선 것이다"라고 말했다.

한편 국민의힘 지도부는 이날 오전 청소년 시설과 쪽방촌을 찾아 추석 인사를 했다.

장 대표는 경기 의정부의 '가정 밖 청소년' 복지시설을 찾아 송편 빚기 봉사활동을 했고 정점식 원내대표는 서울 영등포 쪽방촌을 찾아 생필품을 기부하고 주민들에게 명절 인사를 했다.

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