세계일보

검색

“李 공소취소, 진상조사 결과 봐야”…이정현 검찰총장 대행, 첫 출근길서 가능성 시사

입력 :
김주영 기자 bueno@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
‘대북송금 수사 잘못’ 입장 재확인
“공소청 조기안착에 온 힘 다할 것”
“본연 임무 충실히” 全직원 메일도

신임 검찰총장 직무대행으로 첫 출근한 이정현 대검찰청 차장검사가 이재명 대통령이 기소된 사건들 공소취소와 관련해 “진상조사 결과를 살펴봐야 한다”며 가능성을 시사했다. 앞서 검찰의 쌍방울 대북송금 수사가 잘못됐다는 취지의 입장을 밝힌 이 대행의 발언으로 이 대통령 사건 공소취소를 둘러싼 논란이 다시 불거질 것으로 보인다.

이 대행은 이날 서울 서초구 대검찰청으로 출근하는 길에 취재진을 만나 이 대통령 사건 공소취소 가능성에 대해 묻는 질문에 “지금 (법무부 검찰인권존중미래위원회) 진상조사단에서 진상조사가 진행 중이어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다”고 답했다. 그는 대북송금 수사와 관련해선 “늘 절제된 수사, 품격 높은 환부만 도려내는 수사를 역대 모든 총장과 (법무부) 장관들이 강조해왔던바”라며 “그런 측면에서 좀 기준에 맞지 않는 측면이 있지 않았을까 싶다”고 기존 입장을 재확인했다.

 

이정현 검찰총장 직무대행이 23일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하며 취재진을 바라보고 있다. 뉴시스
이정현 검찰총장 직무대행이 23일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하며 취재진을 바라보고 있다. 뉴시스

이 대행은 다음달 2일 검찰청이 사라지고 후신으로 공소청이 출범하는 상황에서 검찰총장 직무를 대행하게 된 소감을 묻자 “어려운 시기에 중책을 맡게 돼 양어깨가 무겁지만 공소청이 인권 옹호 기관, 인권 보호 기관으로 조기에 안착할 수 있도록 온 힘을 다하겠다”고 했다.

그는 중대범죄수사청(중수청)이나 경찰과의 업무 협의에 대해선 “지휘 체계에서 대등, 협력 관계로 바뀌었기 때문에 앞으로 MOU(업무협약) 체결을 비롯해 사전 협력 관계를 더 강화해야 하지 않을까 싶다”고 말했다.

이 대행은 이날 검찰 전 직원에게 이메일을 보내 “백척간두(百尺竿頭)에 서 있는 심정으로 간략하게 쓴다”면서 “우리는 적법절차를 준수하며 공정한 결론을 도출하고, 어떤 상황에서도 흔들림 없이 본연의 임무를 충실히 이행하는 법질서의 수호자이자 인권의 보루”라고 강조하기도 했다.

법무부는 수원고검장을 맡고 있던 이 대행을 대검 차장에 임명한다고 전날 발표했다. 이 대통령은 같은 날 임명을 재가했다. 검찰은 지난 7월 구자현 전 대검 차장이 형사소송법 개정에 반발해 사의를 표하면서 ‘대행의 대행’ 체제로 운영돼왔다. 법무부는 공소청 출범이 임박하자 ‘리더십 공백 최소화’를 내세워 원포인트 인사를 단행했다.


김주영 기자 bueno@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

박규영 '수줍은 볼콕'
  • 박규영 '수줍은 볼콕'
  • '인턴' 한소희, 고혹적 분위기 속 금발 완벽 소화
  • 56세 김혜수, 완벽한 올백 머리
  • 이주빈, 꽃다발 들고 청순 미모