李대통령, 이소영 중기부 장관·이정현 대검 차장 임명안 재가

이재명 대통령이 22일 이소영 중소벤처기업부 장관과 이정현 대검찰청 차장검사에 대한 임명안을 재가했다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 “이 대통령은 이 장관과 이 차장에 대한 임명안을 재가했다”고 밝혔다. 유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령이 현지에서 임명안을 재가한 것이다.

이재명 대통령이 지난 21일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

앞서 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 이날 전체회의를 열고 이 장관 인사청문 경과보고서를 여야 합의로 채택했다. 야당인 국민의힘이 위원장을 맡은 산자위는 종합의견에서 “후보자의 신상·도덕성과 관련해 용역비 지급, 증여세 미납, 부동산 보유·거주와 관련한 의문과 중소기업·소상공인 정책에 대한 직접적 경험과 전문성이 상대적으로 부족하다는 우려가 제기됐다”며 ‘부적격’ 우려가 있다고 짚었다. 다만 “혁신기업의 도전을 가로막는 불합리한 규제 개선에 앞장서 활동했고, 지속 가능한 성장과 산업 전환을 위한 다양한 의정활동을 수행한 경험을 바탕으로 주요 정책과제를 혁신적으로 추진할 수 있을 것이라는 평가도 있었다”고 덧붙였다.

산자위는 “신상·도덕성 및 전문성에 관한 우려를 겸허히 받아들이고, 이를 유념해 직무를 수행한다는 전제하에 중기부 장관으로서의 직무수행에 필요한 기본적 자질과 정책적 역량을 갖춘 것으로 판단했다”고 보고서 채택 이유를 설명했다.

법무부는 이날 퇴임한 구자현 대검 차장검사 후임으로 이 신임 차장을 23일자로 전보하는 인사를 단행했다. 검찰총장이 공석인 만큼 이 차장이 총장 직무대행을 맡는다.

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