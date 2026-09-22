추경호 대구시장 “대구∙경북 패싱 유감…여야 막론하고 정부 소통∙협조 총력”

추경호 대구시장이 최근 불거진 '대구·경북 패싱' 논란에 대해 강한 유감을 표명하면서도, 중앙정부와 정치권과의 소통을 통해 지역 예산과 현안을 정면 돌파하겠다는 의지를 밝혔다.
추 시장은 22일 대구 남구 아트파크에서 열린 ‘아시아포럼21’ 초청 토론회에 참석해 “정부 예산안에 아쉬운 부분이 조금 있지만 상당 부분 담겼다고 생각한다”며 “국회 심사 단계에서 지역 국회의원들과 함께 확보해야 할 예산이 아직 많아 막판까지 노력을 다하겠다”고 말했다. 특히 정부의 대규모 프로젝트 추진 과정에서 불거진 지역 소외론에 대해 그는 “정치적 고려가 상당히 앞섰다고 생각하는 부분이 있다”며 쓴소리를 아끼지 않았다.
추 시장은 “수도권 집중과 지방소멸이 문제가 되고, 국가균형발전과 지방주도성장을 강조하는 상황에서 특정 지역에 메가 프로젝트를 몰아주는 형태는 지역 자치단체장으로서 굉장히 유감스럽게 생각한다”고 강조했다. 이어 “호남에 대규모 프로젝트가 발표되고 추진되는 것 자체를 문제 삼는 것이 아니다”라고 선을 그은 뒤, “대구∙경북의 경제가 좋지 않다는 문제 제기를 수없이 해 온 만큼, 그에 맞는 균형적인 고려가 있어야 한다”고 덧붙였다.
지방 재정과 경제력 확보를 위한 초당적 협치도 시사했다. 추 시장은 “지역 현안이나 미래 프로젝트는 지방의 재정과 경제력이 취약하기 때문에 중앙정부의 협조가 필수적”이라며 “더불어민주당과도 대화해 필요한 협조를 구하는 노력을 하겠다”고 전했다. 다소 늦어지고 있는 대구시 인사에 대해선 절차상의 문제일 뿐 내부적 조율은 끝났다는 입장을 내놓았다.
추 시장은 “산하기관장 선임에 공모와 임원추천위원회 구성 등 여러 절차가 필요해 시간이 소요됐으나, 사실상 내부적으로 거의 마무리됐다”고 설명했다. 또한 장기간 공석인 경제부시장 임명과 관련해선 “여러 사람을 염두에 두고 적정한 때 인사할 것”이라며 “당분간 경제 컨트롤타워 역할은 제가 직접 맡겠다”고 밝혔다.
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