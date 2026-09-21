김민석 ‘김승원 낙마’ 침묵… 민생행보로 분위기 전환

당내선 “민심 되돌릴 수 있나” 우려
더불어민주당 김민석 대표가 김승원 전 법무부 장관 후보자 낙마에 이틀째 별다른 입장을 내놓지 않은 채 개헌과 민생 현장 행보를 전면에 내세웠다. 지난주까지 김 전 후보자를 적극 엄호하고 관련 의혹을 ‘한동훈 사건’으로 규정했던 것과는 달라진 모습이다. 당내에서는 “민생 행보만으로 이반한 민심을 되돌릴 수 있겠느냐”는 우려도 나왔다.
김 대표는 21일 민주당 유튜브 채널 ‘민티07’에 출연해 “개헌이 국정과제 1호, 대선 공약”이라며 “야당에서 대통령이 연임 얘기를 정리 안 해준다는 이유로 이것만 정리되면 개헌을 하겠다고 얘기했던 대목”이라고 말했다. 이어 “그 문제가 이번 기자회견으로 정리됐기 때문에 본격화하는 것이 좋겠다고 생각했다”며 “이렇게까지 됐는데 안 한다면 답은 국민의힘에서 해야 한다”고 했다. 이재명 대통령이 지난 18일 기자회견에서 연임 의사가 없다고 밝힌 만큼 이를 계기로 여야 개헌 논의를 본격화하자는 것이다.
김 대표는 민생 현장 행보도 부각했다. 그는 이날 오전 4시부터 버스 차고지를 방문했다고 소개하며 “아침에 가급적 제가 매일 현장을 가려고 한다”고 말했다. 당의 기조에 대해서도 “이제는 현장이다”라고 설명했다.
반면 김 전 후보자 낙마와 관련해서는 이날도 별도의 언급을 하지 않았다. 이날 유튜브 출연과 경기 최고위원회의에서는 김 전 후보자나 한 의원 관련 발언 없이 개헌과 민생, 경기도 재정 문제 등에 집중했다.
민주당 한 의원은 “대통령 기자회견을 계기로 연임 논란도 정리된 만큼 민생에 보조를 맞추자는 취지”라고 설명했다. 그러나 다른 중진 의원은 “민생이야 항상 챙겨왔는데 민심이 상당히 이반된 상태에서 현장과 정책을 강조한다고 돌아올 상황은 아닌 것 같다”며 “정확한 정책 목적과 내용보다 발언이 너무 앞선다”고 지적했다.
김 전 후보자 낙마를 둘러싼 여진이 이어지는 가운데 김 대표가 전면에 내건 개헌 역시 야당의 호응이 필요한 사안이다. 국민의힘은 현 정부 임기 내 개헌 논의에 부정적인 입장을 밝혀 왔다. 무소속 한동훈 의원도 지난달 14일 “공소취소, 보완수사 금지 등 오물 잔뜩 묻은 이 대통령 손 잡고 케이크 만들 수는 없다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지