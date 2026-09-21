여인형 징역 18년·이진우 15년… ‘계엄 가담’ 軍지휘부 중형

12·3 비상계엄 당시 국회와 중앙선거관리위원회 등에 병력을 투입한 혐의로 재판에 넘겨진 군 지휘부가 1심에서 중형을 선고받았다.



서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 21일 내란 중요임무 종사 등 혐의로 기소된 여인형 전 국군방첩사령관에게 징역 18년, 이진우 전 수도방위사령관에게 징역 15년, 박안수 전 육군참모총장에게 징역 10년, 곽종근 전 특수전사령관에게 징역 9년, 문상호 전 정보사령관에게 징역 12년을 각각 선고했다.

여인형 전 국군방첩사령관, 이진우 전 수도방위사령관. 국회사진취재단·뉴스1

재판부는 보석 상태로 재판을 받아오던 이 전 사령관과 박 전 총장, 곽 전 사령관을 법정에서 다시 구속했다. 앞서 특검팀은 결심공판에서 여 전 사령관과 이 전 사령관에게 각각 징역 30년, 박 전 총장에게 징역 25년, 곽 전 사령관과 문 전 사령관에게 각각 징역 20년을 구형했다.



법원은 박 전 총장의 직권남용 권리행사방해 일부 혐의를 제외하곤 피고인들의 내란 중요임무 종사 등 모든 혐의를 유죄로 인정했다. 국회와 중앙선관위에 군 병력을 투입한 것은 국헌 문란 목적의 ‘폭동’에 해당한다는 판단이다.



재판부는 “국회와 선관위의 기능을 불가능하게 해 국헌문란 목적으로 다수가 결합해 폭동을 일으킨 것으로 인정된다”며 “내란죄는 폭동으로 국가 존립을 위태롭게 하고 헌법상 민주적 기본질서 자체를 직접적으로 침해한다. 어떤 범죄와도 비교 불가능한 중대 범죄”라고 밝혔다.



박 전 총장의 ‘강요된 행위’였다는 주장은 받아들여지지 않았다. 재판부는 “김용현이 항명죄를 언급했다고 해도 피고인은 계엄사령관이자 육군참모총장이었다”며 “전시사변에 준하는 사태가 없었음을 알고 있었고 이를 대통령에게 건의할 수 있었다”고 봤다.

법원은 박 전 총장이 주장한 절차적 위법성 관련 주장도 받아들이지 않았다.



재판부는 “고위공직자범죄수사처가 내란 중요임무 종사죄를 수사한 것이 위법하고 진술 증거 능력이 없다고 주장하지만, 공수처가 직권남용 권리행사방해 혐의에 대해 수사를 개시하고 관련 범죄인 내란 중요임무 종사에 대한 인지 수사를 진행한 것에 위법성이 있다고 보이지 않는다”고 판단했다.



윤석열정부 당시 ‘국가안보실 인사 개입’ 의혹을 받는 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 국민의힘 임종득 의원에 대한 내란 특별검사팀(특검 조은석)의 공소는 기각됐다.



앞서 특검팀은 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 윤 전 비서관에게 징역 5년, 임 의원에게는 징역 3년을 구형했다.

윤재순 전 대통령비서실 총무비서관. 연합뉴스

서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용)는 이날 이 사건이 내란특검법에서 정한 수사 대상에 해당하지 않는다면서 공소 기각 판결했다. 재판부는 “평양 무인기 사건과 범행 주체가 완전히 다르고, 해당 사건 피의자들과 공범 관계에 있지 않으며 상호 교류나 접촉도 없었던 것으로 보인다”고 설명했다.



두 사건의 범행 시기가 13개월가량 차이 나는 데다 범행 목적과 수단에서도 관련성을 찾기 어려운 점도 지적했다. 재판부는 “무인기 의혹은 평양 침투 등으로 무력 충돌을 야기하고 비상계엄 선포의 여건을 조성해 내란을 완성하려는 목적에서 비롯된 것으로 보인다”며 “반면 이 사건은 특정인을 원하는 자리에 보내기 위해 인사에 개입한 것”이라고 부연했다. 평양 무인기 의혹 수사를 위해 발부받은 영장으로 확보한 압수물이 이 사건의 증거로도 쓰인 만큼 두 사건의 증거가 공통된다는 특검 측 주장도 받아들이지 않았다.



윤 전 비서관은 2023년 9월 국가안보실 산하 국가위기관리센터에 파견되는 무인기 전략화 담당 장교 임용 과정에서 지인의 청탁을 받고 당시 안보실 2차장이던 임 의원과 임기훈 당시 국방비서관에게 특정 인물을 임용하게 한 혐의로 지난해 12월 기소됐다.

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