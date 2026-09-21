경찰, 김승원 성추행 의혹에 "단초되는 자료 있어야 수사 가능"

고범석 서울경찰청장은 최근 법무부 장관 후보에서 사퇴한 더불어민주당 김승원 의원 성추행 의혹 수사 여부와 관련해 “단초가 되는 자료가 있어야 한다”며 “의혹만 가지고 수사하면 자의적으로 흐를 수 있다”고 말했다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 이날 김 후보자는 후보직을 사퇴했다. 뉴시스

고 청장은 김 의원 관련 청와대에 제출된 것으로 알려진 탄원서가 경찰에 접수되지 않았다며 “거기서(청와대가) 검토하고 조치하지 않을까 싶다”고 했다. ‘구체적인 혐의나 일시·장소·대상 등이 공개되거나 고발이 접수되면 수사가 이뤄질 수 있냐’는 질문에는 “네”라고 답했다.

앞서 지난 19일 김 의원이 법무부 장관 후보직 사퇴 기자회견을 한 이후 ‘김 의원의 법무부 장관 지명 철회를 촉구하는 전직 보좌진들의 탄원서가 청와대에 전달됐다’는 언론 보도가 나왔다. 탄원서에는 김 의원의 과거 성추행 의혹, 추가 음주운전 의혹 등이 담긴 것으로 전해진 상태다.

탄원서 문제와 별개로 고 청장은 서울 영등포경찰서가 김 의원 피고발 사건 총 4건을 수사 중이라고 밝혔다. 그는 “영등포서에서 감당하지 못할 정도로 사건이 복잡하거나 하면 (사건 이관을) 검토할 것으로 판단하고 있다”고 했다.

무소속 한동훈 의원이 김 의원 관련 수사 자료를 유출했다며 고발된 사건 수사에 대해선 “고발인 조사를 마쳤고, 수사는 절차대로 진행할 예정”이라고 했다.

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